Досуг
Перейти к списку новостей
27.01.2021 22:52
Просмотров: 72

Быстрое бисквитное печенье с яблочным повидлом: мягкое, воздушное и с тонкой корочкой

Быстрое бисквитное печенье с яблочным повидлом: мягкое, воздушное и с тонкой корочкой

Аромат домашней выпечки создает уют в доме, поэтому рецепт бисквитного печенья с яблочным повидлом пригодится каждой хозяйке.

Продукты:

  • сливочное масло – 100 г
  • одно яйцо
  • сахар – 80 г
  • щепотка соли
  • сливки 20% жирности – 80 мл
  • апельсиновый сок – 2 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • пшеничная мука – 180 г
  • яблочное повидло – 150 г

Приготовление

Муку просеять, смешать с разрыхлителем.

Отдельно соединить размягченное сливочное масло и сахар, взбить миксером. Добавить соль, яйцо и снова взбить.

В масляную массу влить апельсиновый сок, сливки. Перемешать. Со сливками получается очень вкусно, но также можно добавить обычное молоко.

Всыпать мучную смесь. Замесить тесто с помощью миксера на низких оборотах. Тесто переложить в кондитерский мешок. С помощью формы выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, в виде небольших кружочков.

Быстрое бисквитное печенье с яблочным повидлом: мягкое, воздушное и с тонкой корочкой Выпекать 10-15 минут до легкой румяности при 180 градусах.

Затем одно печенье смазать яблочным повидлом, а вторым прижать начинку. Готовое печенье обвалять в сахарной пудре.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 