Быстрое бисквитное печенье с яблочным повидлом: мягкое, воздушное и с тонкой корочкой

Аромат домашней выпечки создает уют в доме, поэтому рецепт бисквитного печенья с яблочным повидлом пригодится каждой хозяйке.

Продукты:

сливочное масло – 100 г

одно яйцо

сахар – 80 г

щепотка соли

сливки 20% жирности – 80 мл

апельсиновый сок – 2 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

пшеничная мука – 180 г

яблочное повидло – 150 г

Приготовление

Муку просеять, смешать с разрыхлителем.

Отдельно соединить размягченное сливочное масло и сахар, взбить миксером. Добавить соль, яйцо и снова взбить.

В масляную массу влить апельсиновый сок, сливки. Перемешать. Со сливками получается очень вкусно, но также можно добавить обычное молоко.

Всыпать мучную смесь. Замесить тесто с помощью миксера на низких оборотах. Тесто переложить в кондитерский мешок. С помощью формы выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, в виде небольших кружочков.

Выпекать 10-15 минут до легкой румяности при 180 градусах.

Затем одно печенье смазать яблочным повидлом, а вторым прижать начинку. Готовое печенье обвалять в сахарной пудре.

Источник: 1 Минута