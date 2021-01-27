Быстрое бисквитное печенье с яблочным повидлом: мягкое, воздушное и с тонкой корочкой
Аромат домашней выпечки создает уют в доме, поэтому рецепт бисквитного печенья с яблочным повидлом пригодится каждой хозяйке.
Продукты:
- сливочное масло – 100 г
- одно яйцо
- сахар – 80 г
- щепотка соли
- сливки 20% жирности – 80 мл
- апельсиновый сок – 2 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- пшеничная мука – 180 г
- яблочное повидло – 150 г
Приготовление
Муку просеять, смешать с разрыхлителем.
Отдельно соединить размягченное сливочное масло и сахар, взбить миксером. Добавить соль, яйцо и снова взбить.
В масляную массу влить апельсиновый сок, сливки. Перемешать. Со сливками получается очень вкусно, но также можно добавить обычное молоко.
Всыпать мучную смесь. Замесить тесто с помощью миксера на низких оборотах. Тесто переложить в кондитерский мешок. С помощью формы выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, в виде небольших кружочков.
Выпекать 10-15 минут до легкой румяности при 180 градусах.
Затем одно печенье смазать яблочным повидлом, а вторым прижать начинку. Готовое печенье обвалять в сахарной пудре.
Источник: 1 Минута