Быстрое горячее блюдо на праздничный стол: готовим сочные и румяные куриные шашлыки в беконе в духовке

Куриные шашлыки в беконе – это не только вкусное, но и быстрое блюдо на любой праздничный стол. Выглядит очень аппетитно, а продукты все просты (рецепт в видео ).

Рецепт куриных шашлыков в беконе:

Куриное филе – 400 г

Сырокопченый бекон – 250 г (нарезка)

Лимонный сок – 25-30 мл

Соевый соус – 25-30 мл

Зерновая горчица – 30 г

Мед – 1 ст. л.

Соль, молотый перец по вкусу

Еще понадобятся деревянные шпажки

Приготовление

Сначала приготовьте соус для мяса. Смешайте мед с горчицей, с лимонным соком и соевым соусом. Перемешайте до однородности.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Посолите и поперчите по вкусу.

Затем каждый кусочек заверните в бекон.

Мясо нужно насадить на деревянные шпажки. Одна шпажка – два кусочка шашлыка. Потом смажьте подготовленным соусом.

Шашлыки в духовке

Переложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в духовке 15 минут при 200 градусах. Затем достаньте из духовки, переверните мясо и снова смажьте соусом. Запекайте еще примерно 10 минут. Бекон должен хорошо зарумяниться, но не подгореть.

Духовку заранее разогреть

Готовые шашлыки выложите на блюдо, которое можно украсить зеленью и овощами. Подавать в горячем виде.

Аппетитные куриные шашлыки в беконе

Источник: 1 Минута