Быстрое горячее блюдо на праздничный стол: готовим сочные и румяные куриные шашлыки в беконе в духовке
Куриные шашлыки в беконе – это не только вкусное, но и быстрое блюдо на любой праздничный стол. Выглядит очень аппетитно, а продукты все просты (рецепт в видео).
Рецепт куриных шашлыков в беконе:
- Куриное филе – 400 г
- Сырокопченый бекон – 250 г (нарезка)
- Лимонный сок – 25-30 мл
- Соевый соус – 25-30 мл
- Зерновая горчица – 30 г
- Мед – 1 ст. л.
- Соль, молотый перец по вкусу
Еще понадобятся деревянные шпажки
Приготовление
Сначала приготовьте соус для мяса. Смешайте мед с горчицей, с лимонным соком и соевым соусом. Перемешайте до однородности.
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Посолите и поперчите по вкусу.
Затем каждый кусочек заверните в бекон.
Мясо нужно насадить на деревянные шпажки. Одна шпажка – два кусочка шашлыка. Потом смажьте подготовленным соусом.
Шашлыки в духовке
Переложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в духовке 15 минут при 200 градусах. Затем достаньте из духовки, переверните мясо и снова смажьте соусом. Запекайте еще примерно 10 минут. Бекон должен хорошо зарумяниться, но не подгореть.
Духовку заранее разогреть
Готовые шашлыки выложите на блюдо, которое можно украсить зеленью и овощами. Подавать в горячем виде.
Аппетитные куриные шашлыки в беконе
Источник: 1 Минута