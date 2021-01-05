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Быстрое горячее блюдо на праздничный стол: готовим сочные и румяные куриные шашлыки в беконе в духовке

Быстрое горячее блюдо на праздничный стол: готовим сочные и румяные куриные шашлыки в беконе в духовке

Куриные шашлыки в беконе – это не только вкусное, но и быстрое блюдо на любой праздничный стол. Выглядит очень аппетитно, а продукты все просты (рецепт в видео).

Рецепт куриных шашлыков в беконе:

  • Куриное филе – 400 г
  • Сырокопченый бекон – 250 г (нарезка)
  • Лимонный сок – 25-30 мл
  • Соевый соус – 25-30 мл
  • Зерновая горчица – 30 г
  • Мед – 1 ст. л.
  • Соль, молотый перец по вкусу

Еще понадобятся деревянные шпажки

Приготовление

Сначала приготовьте соус для мяса. Смешайте мед с горчицей, с лимонным соком и соевым соусом. Перемешайте до однородности.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Посолите и поперчите по вкусу.

Быстрое горячее блюдо на праздничный стол: готовим сочные и румяные куриные шашлыки в беконе в духовкеЗатем каждый кусочек заверните в бекон.

Быстрое горячее блюдо на праздничный стол: готовим сочные и румяные куриные шашлыки в беконе в духовкеМясо нужно насадить на деревянные шпажки. Одна шпажка – два кусочка шашлыка. Потом смажьте подготовленным соусом.

Быстрое горячее блюдо на праздничный стол: готовим сочные и румяные куриные шашлыки в беконе в духовке Шашлыки в духовке

Переложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в духовке 15 минут при 200 градусах. Затем достаньте из духовки, переверните мясо и снова смажьте соусом. Запекайте еще примерно 10 минут. Бекон должен хорошо зарумяниться, но не подгореть.

Быстрое горячее блюдо на праздничный стол: готовим сочные и румяные куриные шашлыки в беконе в духовке Духовку заранее разогреть

Готовые шашлыки выложите на блюдо, которое можно украсить зеленью и овощами. Подавать в горячем виде.

Быстрое горячее блюдо на праздничный стол: готовим сочные и румяные куриные шашлыки в беконе в духовке Аппетитные куриные шашлыки в беконе

Источник: 1 Минута

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