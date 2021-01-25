Быстрый картофельный пирог на сковороде: сытно и можно готовить с различными начинками

Картофельный пирог с шампиньонами

Продукты:

500 г картофеля в очищенном виде

3 яйца

3-4 зубчика чеснока

смесь перцев, зеленый лук, укроп, адыгейская соль по вкусу

Начинка:

250 г сырых шампиньонов

один лук

соль, черный перец

80 г любого твердого сыра

Как готовить?

1. Лук и шампиньоны нарезать кубиками. Обжарить лук на растительном масле до прозрачности. Добавить грибы, жарить до испарения жидкости. В конце добавить специи и перемешать.

2. Картофель натереть на терке. Посолить, поперчить. Добавить другие специи и чеснок, пропущенный через пресс. Соединить с яйцами и хорошо перемешать.

3. Сковороду с растительным маслом разогреть. Выложить половину картофельной массы, разровнять. Сверху распределить грибную начинку, посыпать тертым сыром. Затем на начинку выложить вторую часть картофеля.

4. Жарить на среднем огне под закрытой крышкой. Через несколько минут с помощью тарелки перевернуть пирог на другую сторону. Жарить до готовности.

Картофельный пирог с мясом

Вкусный пирог на сковороде

Продукты:

500 г картофеля

3 яйца

1 лук

соль, смесь перцев, зеленый лук, укроп по вкусу

Начинка:

200 г отварного мяса (курица)

1 лук

соль, перец

80 г сыра

Как готовить?

1. Лук нарезать кубиками, отварное мясо нарезать произвольно. Сначала обжарить лук на растительном масле. Затем к нему добавить мясо и специи.

2. Картофель натереть на терке (можно также натереть еще одну луковицу). Добавить все специи, яйца и перемешать.

3. На разогретую с маслом сковороду выложить часть картофеля. Сверху распределить мясную начинку и тертый сыр, затем снова картофель. Готовить, как и в первом рецепте, на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Источник: 1 Минута