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Був пригніченим та сумним, – чому Ед Ширан вже 7 років не користується телефоном

Був пригніченим та сумним, – чому Ед Ширан вже 7 років не користується телефоном

Британський співак Ед Ширан приголомшив відвертим зізнанням. Він розповів, що вже 7 років не користується телефоном.

Знаменитий британський співак Ед Ширан розповів, що відмовився від активного користування ґаджетами. Він обмежив користування інтернетом та спілкування з людьми онлайн.

Чому Ед Ширан не користується телефоном

Виконавець вже 7 років не користується телефоном. Причиною цього стало те, що раніше він був "дуже пригніченим та сумним".

"Я позбувся його, і це було схоже на те, ніби завіса щойно піднялася", – поділився враженнями Ед Ширан.

Співак додав, що він обмежив спілкування з людьми, але не розірвав їх повністю. Артист також вирішив, як буде взаємодіяти зі своєю командою та працівниками.

Кожні кілька днів я відкриваю ноутбук та відповідаю на 10 електронних листів за раз. Щойно я надсилаю їх, закриваю ноутбук,
– пояснив Ширан.

Був пригніченим та сумним, – чому Ед Ширан вже 7 років не користується телефономЕд Ширан / Фото з інстаграму зірки

Зауважимо, не тільки Ед Ширан відмовляється від соціальних мереж та ґаджетів. Інші зірки, хоч обирають не такі радикальні методи, але однаково перестають користуватися надбаннями сучасності.

  • Модель Кріссі Тейген видалила свій акаунт у твітері, залишивши тільки інстаграм. Це вона пояснила тим, що її сторінка відігравала негативну роль.
  • Принц Гаррі та Меган Маркл повністю відмовилися від соціальних мереж. Вони не користуються інстаграмом, а від початку 2021 року не відвідують твіттер чи фейсбук.

Источник: showbiz.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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