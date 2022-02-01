Був пригніченим та сумним, – чому Ед Ширан вже 7 років не користується телефоном

Британський співак Ед Ширан приголомшив відвертим зізнанням. Він розповів, що вже 7 років не користується телефоном.

Знаменитий британський співак Ед Ширан розповів, що відмовився від активного користування ґаджетами. Він обмежив користування інтернетом та спілкування з людьми онлайн.

Чому Ед Ширан не користується телефоном

Виконавець вже 7 років не користується телефоном. Причиною цього стало те, що раніше він був "дуже пригніченим та сумним".

"Я позбувся його, і це було схоже на те, ніби завіса щойно піднялася", – поділився враженнями Ед Ширан.

Співак додав, що він обмежив спілкування з людьми, але не розірвав їх повністю. Артист також вирішив, як буде взаємодіяти зі своєю командою та працівниками.

Кожні кілька днів я відкриваю ноутбук та відповідаю на 10 електронних листів за раз. Щойно я надсилаю їх, закриваю ноутбук,

– пояснив Ширан.

Ед Ширан / Фото з інстаграму зірки

Зауважимо, не тільки Ед Ширан відмовляється від соціальних мереж та ґаджетів. Інші зірки, хоч обирають не такі радикальні методи, але однаково перестають користуватися надбаннями сучасності.

Модель Кріссі Тейген видалила свій акаунт у твітері, залишивши тільки інстаграм. Це вона пояснила тим, що її сторінка відігравала негативну роль.

Принц Гаррі та Меган Маркл повністю відмовилися від соціальних мереж. Вони не користуються інстаграмом, а від початку 2021 року не відвідують твіттер чи фейсбук.

Источник: showbiz.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»