Бывшая жена Виктора Павлика не сдержала злости и резко высказалась о беременной Репяховой: “Собака лает”

Весной 2020-го, всего за два месяца до смерти младшего сына Павла, артист женился в четвертый раз. Его избранницей стала концертный директор Екатерина Репяхова, которую он старше на 28,5 лет. Несмотря на столь внушительную разницу в возрасте, пара счастлива вместе и готовится к появлению общего ребенка, о чем они сообщили в начале 2021-го.

Виктор Павлик с молодой женой

Стоит отметить, что отношения с Екатериной Виктор Франкович завязал еще будучи женатым на Ларисе, поэтому между женщинами чувствуется сильное напряжение. На этот раз поводом для очередного скандала стало новое интервью Репяховой для программы "Зірковий шлях". Там молодая жена Павлика рассказала о его помощи бывшей.

Лариса Созаева

По ее словам, певец чувствует перед ней вину, поэтому помогает выплачивать кредит за квартиру. Ничего против этого Екатерина не имеет, считая, что раз уж Виктор дал такое обещание, то сдержать он его должен. При этом она отметила, что все остальные вопросы Созаевой следует решать своими силами:

"Я считаю, что человек должен учиться жить самостоятельно, уметь за себя постоять. Только потому, что Виктор не вечный", — сказала супруга артиста и уточнила, что свою жизнь устроила таким образом, что сможет прожить и сама.

Екатерина Репяхова на интервью

Лариса не стала молчать и отреагировала на интервью "соперницы" на личной странице в Facebook. Так, женщина высказалась по-философски, опубликовав стихотворение Юрия Марковцева "Собака лает — караван идет" и завуалированно назвав Екатерину собакой.

Скриншот из Фейсбука Лоры Созаевой

Подписчики Созаевой поддержали ее в комментариях и в то же время подметили, что Репяхова еще слишком молода, а мудрость приходит только с годами.

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1778854682270773&id=100004387759464[/embed]

Больше подробностей об отношениях этого сложного любовного треугольника смотрите в видео:

Источник: 1 Минута