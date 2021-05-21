Бывшая жена Виталия Козловского рассказала, что музыкант просил ее не говорить об отношениях на интервью

В частности, практически в самом начале интервью Маша Ефросинина рассказала: "Если ты захочешь, мы вырежем этот момент на уровне вопроса. Но я просто не буду уважать себя, если не спрошу, почему перед интервью ты подошла ко мне и попросила не затрагивать тему Виталика Козловского? Почему это стоп-тема?".

Маша Ефросинина

Рамина ответила, что каждый раз после интервью, где она упоминает имя своего бывшего, или как-то вспоминает историю с ним, ей потом пишут менеджеры артиста с вопросами и претензиями — мол, якобы, ей больше не на чем пиариться, кроме как на имени бывшего возлюбленного.

Бывшая Козловского Рамина

Однако сама Рамина призналась — ранее у них была договоренность не говорить друг о друге в интервью, хотя Виталий ее не совсем придерживается — иногда все таки упоминает об этих отношениях и этом важном этапе в своей жизни.

Рамина Эсхакзай призналась, что однажды она встретилась на одном мероприятии с Козловским и его творческой командой, и никаких претензий у сторон не было.

Также она отметила, что не планирует поднимать данную тему, так как ей больше нечего сказать нового своей аудитории. А много раз "мусолить" то, что уже было сказано в разных программах, по мнению Рамины, не имеет смысла.

Рамина Эсхакзай – молодая и очаровательная звезда поколения YouTube, она автор и ведущая канала, гостями которого рады стать знаменитые музыканты, деятели кино, политики и ученые. Среди ее гостей: Сергей Соседов, Алена Венум, Ксюша Манекен и другие известные люди, а также представители разных профессий — учителя, психологи, врачи, фармацевты и прочее.

Источник: 1 Минута