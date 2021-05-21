Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 23:18
Просмотров: 31

Бывшая жена Виталия Козловского рассказала, что музыкант просил ее не говорить об отношениях на интервью

Бывшая жена Виталия Козловского рассказала, что музыкант просил ее не говорить об отношениях на интервью

В частности, практически в самом начале интервью Маша Ефросинина рассказала: "Если ты захочешь, мы вырежем этот момент на уровне вопроса. Но я просто не буду уважать себя, если не спрошу, почему перед интервью ты подошла ко мне и попросила не затрагивать тему Виталика Козловского? Почему это стоп-тема?".

Бывшая жена Виталия Козловского рассказала, что музыкант просил ее не говорить об отношениях на интервью Маша Ефросинина

Рамина ответила, что каждый раз после интервью, где она упоминает имя своего бывшего, или как-то вспоминает историю с ним, ей потом пишут менеджеры артиста с вопросами и претензиями — мол, якобы, ей больше не на чем пиариться, кроме как на имени бывшего возлюбленного.

Бывшая жена Виталия Козловского рассказала, что музыкант просил ее не говорить об отношениях на интервью Бывшая Козловского Рамина

Однако сама Рамина призналась — ранее у них была договоренность не говорить друг о друге в интервью, хотя Виталий ее не совсем придерживается — иногда все таки упоминает об этих отношениях и этом важном этапе в своей жизни.

Рамина Эсхакзай призналась, что однажды она встретилась на одном мероприятии с Козловским и его творческой командой, и никаких претензий у сторон не было.

Также она отметила, что не планирует поднимать данную тему, так как ей больше нечего сказать нового своей аудитории. А много раз "мусолить" то, что уже было сказано в разных программах, по мнению Рамины, не имеет смысла.

Рамина Эсхакзай – молодая и очаровательная звезда поколения YouTube, она автор и ведущая канала, гостями которого рады стать знаменитые музыканты, деятели кино, политики и ученые. Среди ее гостей: Сергей Соседов, Алена Венум, Ксюша Манекен и другие известные люди, а также представители разных профессий — учителя, психологи, врачи, фармацевты и прочее.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 