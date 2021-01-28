Бывшая подруга Джигурды умершая Людмила Браташ оставила ему квартиру в Париже в €1 млн и обеспечила его детей

Об этом сам Никита заявил в эфире ютуб-шоу "Алена, блин!", отвечая на вопросы Алены Жигаловой (полное видео в конце статье - это стоит посмотреть).

Джигурда на интервью Алене Жигаловой

В интервью Джигурда, как всегда, паясничал и "нес пургу", но выдал много интересной информации.

В частности, относительно странной смерти и многомиллионного наследства Людмилы Браташ, с которой Никиту связывали тесная дружба, а многие считают - и еще более тесные контакты.

Джигурда и Браташ в 2015 году на лыжном курорте во Франции

Смерть известной российской бизневумен Людмилы Браташ в 2016 году серьезно всколыхнула ее близкое окружение – родственники и коллеги женщины не только не могли понять, что же все-таки стало причиной ее смерти (многие обстоятельства противоречат версиям несчастного случая), но и столкнулись с переделом ее огромного наследства.

Белорусска и миллионерша Людмила Браташ умерла странной смертью

Официальная версия - она пьяная упала, ударилась головой и умерла. Неофициальная - ее забили пустыми бутылками. Проверялась даже версия причастности вероятных наследников многомиллионного состояния. Но у всех было алиби. Скорее всего, это были грабители, которые успели украть все драгоценности женщины из банковских ячеек на сумму более 15 млн евро, при этом их никто не видел и на камерах они не засветились. Дело до сих пор не раскрыто.

Людмила Браташ была лично знакома с королевской семьей

Смерть Браташ взбудоражила даже мировые рынки

Интересен тот факт, что большую часть своих имений и финансов Людмила оставила своему хорошему другу и бывшему партнеру, эксцентричному артисту Никите Джигурде.

Мало того, она не только вписала самого Никиту в завещание, но и упомянула всех его детей, которые обеспечены до конца жизни.

Новость о странной смерти Браташ сильно выбила из колеи самого артиста – в СМИ есть много сообщений о вероятной любовной связи пары, и журналисты так и называют Людмилу бывшей любовницей певца.

Людмила Браташ очень любила семью Джигурды и оставила его детям немалое наследство

Джигурда с момента самих похорон, организованных им собственными силами (родственники не пожелали участвовать), отказывался давать полноценный комментарий насчет полученного наследства – судя по всему, из-за юридических разбирательств сразу после раскрытия завещания активы к семье артиста не перешли.

Вступить в наследство не давали жалобы на завещание в суд от тех многочисленных родственников Браташ, обиженных, что им ничего не досталось. Но раз за разом французская судебная система только отклоняла их прошения, признавая американское завещание Людмилы действительным. Московские юристы давали тоже такие заключения.

Джигурда и Анисимова на суде о наследстве

И вот, когда все претензии к завещанию были закрыты, выяснилось, что большую часть имущества и денег придется передать властям Франции – около 70% от общего содержания документа. А активы, оставленные Людмилой Джигурде, включают квартиру с видом на Елисейские поля стоимостью в миллион евро, три московские квартиры, а также по крупной сумме (в размере 800 тысяч евро) каждому из наследников Никиты.

Джигурда с семьей

Сейчас они стараются добиться наконец полноценного вступления в наследство, ведь артист планирует переехать на новую жилплощадь вместе со своей женой Мариной Анисиной, 11-летним сыном, которого зовут Мик-Анджель-Крист и 10-летней дочкой Эвой-Владой.

Борьба за банковские счета и московские квартиры пока в судах.

Источник: 1 Минута