Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли

Американская киноакадемия перенесла дату проведения 94-й церемонии вручения премии «Оскар» с 27 февраля на 27 марта 2022 года.

Об этом сообщается на премии, передает Укринформ.

«Американская Академия кинематографических искусств и наук и ABC сегодня объявили, что 94-я церемония вручения Оскара перенесется на воскресенье, 27 марта 2022 года», — говорится в заявлении.

В то же время организаторы не исключают, что и эта дата может быть перенесена. Причина этого не уточняется.

Шоу, которое будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ABC из Dolby Theatre в Голливуде, изначально планировалось на 27 февраля 2022 года.

Согласно графику, опубликованному Академией, 21 декабря 2021 года будет объявлен список фильмов, вошедших в шорт-лист премии, а 8 февраля 2022 года будут объявлены номинанты на «Оскар» во всех категориях.

Организаторы отметили, что действующими остаются изменения относительно требований к участникам, которые приняли участие в прошлом году из-за пандемии коронавируса: к отбору допускаются фильмы, которые были показаны онлайн.

Как сообщал Укринформ, церемония «Оскар» этого года была отложена на два месяца из-за пандемии COVID-19 и происходила одновременно в двух локациях: на центральном железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса и в знаменитом Dolby Theatre.

Лучшим фильмом 2020 года была признана «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао.

Звание лучшего актера получил Энтони Хопкинс («Отец»), а лучшей актрисой стала Фрэнсис Мак-Дорманд («Земля кочевников»).

Источник: Новости Ю

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