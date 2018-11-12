Change the game/Змінюй гру: у Харкові втретє відбудеться міжнародний фестиваль нової музики Plan B fest

На денній конференції зберуться представники найяскравіших українських соціокультурних проектів. Географія іноземних спікерів – від Зімбабве до США, музичні хедлайнери ночі – Sofa Surfers (Австрія)

Три дні й три ночі наприкінці осені Харків вібруватиме від ідей та хорошої музики.

З 30 листопада до 2 грудня тут відбудеться вже третій фестиваль соціальних інновацій та нової музики Plan B fest. Його цьогорічний девіз – Change the game, Змінюй гру.

Соціокультурна конференція, котра є денною частиною фестивалю (Mental Complex Studio на Лопанській Набережній, 2/2), – це різноформатні зустрічі з п’ятдесятьма спікерами й спікерками з п’ятнадцяти країн та надзвичайно широким представництвом помітних соціокультурних ініціатив України; “Синторум” – інтерактивна виставка електронного музичного обладнання від “Культури звуку”; інтерактивна експозиція від берлінського фестивалю відеоігор на соціальні теми – A Maze Indie Gaming exhibition з темою Digital Garden та плакатна виставка про толерантність (Tolerance Traveling poster show) у несподіваному форматі, про який організатори обіцяють розповісти дещо згодом. А ще – пітчинг кращих ідей, відібраних у результаті Idea Boot Camp’y – дводенного воркшопу, чия задача – покращити розвиток інноваційних соціальних проектів. До речі, заявки на воршкоп подали 165 команд з усієї України, від двох до п’яти людей у кожній.

В нічній програмі фестивалю (головна сцена – лофт CXID OPERA) – десять концертів та шість вечірок із DJ-сетами та мистецькими інсталяціями. Хедлайнери – австрійський гурт Sofa Surfers, інші музичні імена організатори назвуть за тиждень. Музична програма – логічне продовження денної конференції. Організатори обирають музикантів, котрі створюють містки між культурами й самі стають агентами змін.

“Буде гаряче, але це фестиваль не для розваг, а для змін, – говорить співзасновниця Plan’y B та “Культурної аґенції ∀” Аліна Ханбабаєва. – Вже третій рік поспіль ми ніби змішуємо аудиторії. Люди, що цікавляться переважно музикою, долучаються до соціальних ініціатив. А людям, зануреним у соціальні проекти, ми даємо можливість не просто драйвового відпочинку під якісну нову музику, а нові культурні відкриття, абсолютно нові для них емоційні враження”.

Основний акцент Plan’y B – соціальні інновації. Щоб гра почала змінюватися – хтось має почати грати, говорять організатори і збирають тих, хто вже змінює гру в країнах з украй різним соціокультурним досвідом: Австрії, Боснії та Герцеговині, Британії, Грузії, Зімбабве, Іспанії, Македонії, Монголії, Німеччині, Сербії, США, Тунісі, Україні, Хорватії.

“Нам цікавий досвід країн, які або знаходяться в перехідному стані, або успішно його свого часу подолали, у нас спільні виклики і багато рішень можуть бути подібними, – говорить співорганізаторка. – Для нас дуже важливо зберегти баланс “харків’яни/українці/іноземці”, круті є проекти є всюди, а досвід часто буває подібним навіть у таких віддалених одна від одної країн як Україна і Зімбабве”.

Найочікуваніші теми конференції – це: Активізм, урбанізм та проекти в міському просторі, Розвиток середовища для чесного бізнесу, Мистецькі проекти на українському Сході, Мистецтво і культура задля змін, Права людини, Медіа, популізм і молодь, Технології задля розвитку та Мейкери як нові міські герої.

Аліна радить, зокрема, не пропустити знайомство з такими спікерами як: Семм Фарай Монро, комедіант, медіавидавець і засновник Magamba Network, однієї з найбільш динамічних організацій Зімбабве, що працює на стику культури, медіа, активізму та інновацій; Ілько Гладштейн, співзасновник міжнародного фестивалю кіно та урбаністики “86”; Євгенія Васильєва, спізасновниця фестивалю “Авдіївка FM”; Метью Колін, британський дослідник електронної музики та клубної культури; Девід Соломон, автор програм “розумного міста” в різних країнах світу; Філіп Йовановскі та Івана Васева, куратори й дослідники сучасного мистецтва з Македонії; Марко Раденкович, засновник хабу Nova Iskra, одного з перших у Східній Європі тощо. Всіх їх об’єднує бажання і вміння наносити свої міста й регіони на світову соціокультурну карту.

“Plan B fest – це харківський фестиваль і він завжди буде в Харкові. У нього немає задачі “переїхати” в столицю, а навпаки – є задача ще чіткіше позначити Харків на культурній мапі країни, заохотити людей приїздити сюди, бо тут відбуваються шалено круті речі”, – говорить Аліна.

Цього року завдяки USAID фестиваль пропонує покрити витрати на дорогу, житло та харчування двомста агентам змін у соціокультурній площині. Стипендію на чотири дні отримають учасники Idea Boot Camp, воркшопу про соціальні інновації (29-30 листопада). І триденну стипендію – ще сто “ченджмейкерів”, людей, які займаються інноваційними соціокультурними проектами в різних регіонах країни. Подати заявку на стипендію можна до 12 листопада.

Для музичної програми, яка є природнім продовженям денної розмови про соціальні інновації, організатори обирають інноваційних та сміливих митців. “Вони не просто грають музику, а розсувають кордони мистецької свободи, експерементують із новими технологіями, а дехто – і з соціальними темами, – говорить Аліна. – Це музика, яка стає висловлюванням; музиканти, які водночас є агентами змін”.

Один із найцікавіших музичних форматів (його Plan B привезе до Харкова вже вдруге) – це амстердамський Progress Bar: рейв-вечірка з перфомансами на соціальні теми, котрій передує гаряча дискусія. Progress Bar підтримує радикальну клубну кульуру, фокусуючись на темах рівності, інклюзивності та політичної прямоти й чесності. Crack Magazine пише, що це ніби позбавлене кордонів сплетіння різних голосів, вражень і перфомансів, саме те, що й потребує реплікації на клубній сцені. Митці з усього світу, що встигли програти в Progress Bar за його три сезони (від Le1f, Bambii та Nkisi – до Gaika, Lotic та Elysia Crampton), репрезентують крайні прояви танцювальної музики.

Хедлайнери фестивалю, австрійський гурт Sofa Surfers, не лише майстерно поєднують рок та електроніку, тріп-хоп і даб, ейсід-джаз і чилаут. Їхнє характерне глибоке звучання можна почути в саундтреках до низки європейських кінофільмів із соціальною проблематикою. Нещодавно учасники команди взяли участь у створенні фільму Train of Thoughts -- про метро, самотність і об'єднання, котрий також можна буде побачити на Plan’i B.

Серед інших цікавих гуртів цього року: харків’яни Prince Albert, котрі роблять музику на межі постпанку, нью-вейву й альтпопу, за висловом критика Артема Рісухін – “наче канадійці Braids вирішили пограти у дарквейв”. Тернополяни Tik Tu змішують елементи фанку, даб-степу, народної музики (як української, так і, скажімо, різної африканської), живі та електронні інструменти, а ще -- пропагують українську на міжнародній арені, наприклад, з'явившись у проморолику британської молодіжної марки Wolf&Badger. Кияни Love'n'Joy грають суміш психоделіки 60-70-х років з ранньою електронікою, адаптуючи її на сучасний манер та, таким чином аналізуючи межі людської свідомості. Два тури гурту по Європі є їхнім внеском у промоцію в світі сучасної української культури. Space Spice Boy, котрі цього разу гратимуть із військовим оркестром (Військово-музичним центром Сухопутних військ Збройних Сил України), за висловом фанатів у соцмережах, – це такий собі космічний рейв всередині спальних районів. Цю колаборацію придумав та допоміг реалізувати співзасновник фестивалю “86” Ілля Гладштейн (до речі, фільми з проекту “86” MyStreetFilmUkraines теж будуть показані під час фестивалю) Ще низку цікавих імен організатори назвуть уже напередодні фестивалю.

Головним майданчиком музичної програми уже традиційно стане лофт оперного театру, СХІD OPERA. І, також уже традиційно, протягом ночі працюватимуть ще кілька несподіваних майданчиків, об’єднаних спільною фестивальною архітектурою, – на них гостей фестивалю чекають вечірки від українських та іноземних музичних експериментаторів. Утім, говорить Аліна, програма складена так, щоб експерименти були прийнятними для якомога більшої кількості аудиторії. “У нас немає задачі шокувати слухача, у нас є задача дати йому новий культурний досвід”. Музичні події триватимуть з 21:00 до 4:00 ранку.

Важливо: денна программа змінить локацію і проходитиме в Mental Complex Studio на Лопанській Набережній, 2/2 (там же проходитиме і воркшоп Idea Boot Camp). Вхід на конференцію традиційно вільний.

Фестиваль організовано в рамках проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI ІІ), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

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