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"Час подорослішати!": чоловік Олі Полякової у відпустці потрапив до лікарні

Час подорослішати!: чоловік Олі Полякової у відпустці потрапив до лікарні

Родина Олі Полякової у повному складі насолоджується відпочинком на Шрі-Ланці і, якщо в перші дні сім'я купалась та засмагала, без неприємностей далі не обійшлося, про що Оля розповіла у своєму Інстаграмі.

Як виявилося, її чоловік зламав руку і потрапив ненадовго до лікарні.

"Ми у госпіталі на Шрі-Ланці, тому що мій чоловік вирішив покататися на скутері. Вчора він покатався перший раз, впав, зідрав собі лапи. А сьогодні він зняв скутер, мав поїхати на поле, щоб повчитися там на ньому їздити. Але він вирішив, що він дорослий хлопчик, сказав скутермену, щоб той сів назад і він сам його везтиме. Щойно він сів назад, вони успішно закрутилися, він пошкодив коліно і ми в лікарні. Чоловіки, до яких пір ви гратимете у 15-річних капітанів? Може, вже час подорослішати", - різко заявила Оля.

Источник: glianec.com

Новости портала «Весь Харьков»

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