Чебуреки по-карибски: необычный рецепт по которому вы их точно не готовили!
Все хозяйки знают, что чебуреки вкусное блюдо. И конечно у многих есть свои рецепты их.
Однако попробуйте приготовить чебуреки по-карибски по этому необычному рецепту и удивить своих домашних.
Приправьте говяжий фарш куркумой, тимьяном и соусом из острого перца перед тем, как завернуть в песочное тесто для вкусного ужина или обеда
Ингредиенты
Могут быть брызги масла
1 небольшая луковица, мелко нарезанная.
2 измельченных зубчика чеснока.
250 г говяжьего фарша.
1 картофель, нарезанный кубиками размером 1 см.
2 чайные ложки куркумы.
2 столовые ложки томатного пюре.
Несколько веточек тимьяна.
2 ст.ложки соуса из острого перца.
Песочное тесто 500 г.
1 взбитое яйцо.
Зеленый салат, для подачи.
Метод
Шаг 1
На сковороде разогреть масло, добавить лук и жарить 5 мин. Добавьте чеснок и говядину, увеличьте огонь и готовьте, пока мясо не подрумянится. Добавьте картофель, половину куркумы, пюре и тимьян, а также 200 мл воды. Накройте крышкой и тушите 15 минут, затем снимите крышку и готовьте еще 5 минут. Добавьте соус из острого перца и дайте остыть.
Шаг 2
Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Раскатайте тесто до толщины монеты. Вырежьте круги 6 x 15 см, используя небольшую тарелку в качестве направляющей. Разделите фарш на кружочки, сложив его набок. Смешайте яйцо с оставшейся куркумой, смажьте края каждого круга, затем сложите и используйте вилку, чтобы скрепить края. Выложить на противне, выстланном пергаментом, смазать еще немного яйца и выпекать 20-25 минут. Подавать с зеленым салатом.
Источник: 1 Минута