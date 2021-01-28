Чебуреки по-карибски: необычный рецепт по которому вы их точно не готовили!

Все хозяйки знают, что чебуреки вкусное блюдо. И конечно у многих есть свои рецепты их.

Однако попробуйте приготовить чебуреки по-карибски по этому необычному рецепту и удивить своих домашних.

Приправьте говяжий фарш куркумой, тимьяном и соусом из острого перца перед тем, как завернуть в песочное тесто для вкусного ужина или обеда

Ингредиенты

Могут быть брызги масла

1 небольшая луковица, мелко нарезанная.

2 измельченных зубчика чеснока.

250 г говяжьего фарша.

1 картофель, нарезанный кубиками размером 1 см.

2 чайные ложки куркумы.

2 столовые ложки томатного пюре.

Несколько веточек тимьяна.

2 ст.ложки соуса из острого перца.

Песочное тесто 500 г.

1 взбитое яйцо.

Зеленый салат, для подачи.

Метод

Шаг 1

На сковороде разогреть масло, добавить лук и жарить 5 мин. Добавьте чеснок и говядину, увеличьте огонь и готовьте, пока мясо не подрумянится. Добавьте картофель, половину куркумы, пюре и тимьян, а также 200 мл воды. Накройте крышкой и тушите 15 минут, затем снимите крышку и готовьте еще 5 минут. Добавьте соус из острого перца и дайте остыть.

Шаг 2

Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Раскатайте тесто до толщины монеты. Вырежьте круги 6 x 15 см, используя небольшую тарелку в качестве направляющей. Разделите фарш на кружочки, сложив его набок. Смешайте яйцо с оставшейся куркумой, смажьте края каждого круга, затем сложите и используйте вилку, чтобы скрепить края. Выложить на противне, выстланном пергаментом, смазать еще немного яйца и выпекать 20-25 минут. Подавать с зеленым салатом.

Источник: 1 Минута