Чего детям до двух лет категорически нельзя? Доктор Комаровский дал совет молодым родителям

Доктор убежден — до одного года категорически запрещается ложить ребенка на подушку. Даже на небольшую. До двух лет ребенка не желательно класть на подушку, но уже не запрещается.

Если вы даете маленькому ребенку спать на подушке, то у него могут возникнуть проблемы с позвоночником

Доктор Комаровский

Опытный педиатр Евгений Комаровский утверждает, что такому правилу есть логичное объяснение.

“В своей более ранней публикации доктор Комаровский отмечал, что у детей пропорции головы совсем не такие, как у взрослых, и расстояние от уха до кровати у них намного меньше, потому что голова – больше. Как правило, до двух лет ребенку никакие подушки не нужны, в каком бы положении он не спал”, — пишет врач.

Ребенок спит на подушке

В комментариях молодые родители, которые следят за Комаровским, пишут, что пользуются всеми его советами, ведь они действительно помогают.

Отметим, Евгений Олегович Комаровский не только врач-педиатр высшей категории. Также он имеет звание кандидата медицинских наук. Он издал несколько пособий и брошюр для молодых родителей, а на всю Украину прославился благодаря телевизионной программе «Школа доктора Комаровского» и своими советами часто проветривать.

Источник: 1 Минута