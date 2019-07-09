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Чего хочет женщина. Исследование выявило 20 качеств хорошего мужчины

Ассоциация исследований общественного мнения в Нью-Джерси опросила свыше 1 тыс женщин, чтобы определить 20 качеств хорошего мужчины.

В ходе исследования выяснилось, что для женщины гораздо важнее личностные качества, чем его физическая привлекательность, пишет Maxim.

В частности, лишь 13 процентов женщин сообщили, что внешние данные для них важнее моральных качеств мужчины. В свою очередь, 66 процентов респонденток отметили, что с большей вероятностью отдадут предпочтение менее привлекательному, но более верному, надежному мужчине с хорошим чувством юмора и стиля.

 
 

Так, согласно результатам исследования, наиболее привлекательными чертами характера мужчины для них являются верность, надежность, доброта, моральная неприкосновенность, терпеливость, забота и желание быть отцом. Не менее важны чувство юмора, интеллект, страсть, уверенность в себе и щедрость.

В список наиболее привлекательных для женщин качеств хорошего мужчины также вошли: умение слушать, романтичность, умение доставить удовольствие в постели, умение готовить и убирать, а также умение зарабатывать деньги.

Кроме того, идеальный мужчина, по мнению женщин, должен обладать хорошим чувством стиля, быть обаятельным, высоким и должен заниматься спортом.

Источник: style.nv.ua

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