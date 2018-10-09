Чем заняться осенью: 25 советов

Почему—то для многих людей осень — время похандрить. Однако, это три месяца безумного вдохновения, которое распространяется на все сферы жизни, приятной прохладной погоды, закаляющей тело и разум, и, конечно же, вкусной домашней еды.

Предлагаем 25 идей, чему посвятить себя этой осенью.

1. Носите удобные ботильоны — не слишком свободные, не слишком тесные.

2. В любой непонятной ситуации шелестите листьями под ногами.

3. Зовите друзей и разводите огонь во дворе из сухой травы. Наслаждайтесь запахом костра.

4. Сделайте стрижку или покрасьте волосы в рыжий.

5. Отправляйтесь в поход. Надевайте удобную и тёплую одежду, заплетайте волосы в косы, запасайтесь термосами с кофе или чаем, а также не забудьте про достаточное количество еды и воды. Выезжайте с друзьями рано утром, когда воздух ещё сырой и морозный. Поднявшись на гору, дышите много и глубоко и получайте удовольствие от видов, открытых перед вами. Не хватайтесь сразу за смартфоны. Фотографируйте глазами.

6. Станьте мастерами спорта по многослойной моде — футболки под свитеры или фланелевые брюки под бушлаты. А ещё осень — время объёмных шарфов!

7. Сварите дома глинтвейн. Это проще, чем вы думаете.

8. Создавайте интересные проекты. Нет идей? Тогда заведите красивый органайзер, составьте план на ближайшую неделю и выполняйте намеченные дела. Даже такая банальная привычка может подтолкнуть вас на что-то новое.

9. Попробуйте пряные пончики с яблочным сидром, роллы с корицей и латте с халвой. Они пахнут осенью!

10. Запишитесь на йогу. Это практика не столько физическая, сколько духовная.

11. Начните носить шляпы. Широкополые, гаучо, федора, канотье… Да хоть цилиндр или сомбреро!

12. Устройте детокс своему гардеробу. Спрячьте летние вещи, заполоните шкаф джемперами и свитерами, джинсами и брюками, кедами и кроссовками. А ещё заранее освободите место зимней одежде. Порядок в шкафу — порядок в голове.

13. Поезжайте за город к речке или озеру. Вода успокаивает.

14. Носите кожаные перчатки.

15. Сходите в театр на открытие сезона.

16. Испеките тыквенный пирог.

17. Выделите себе хотя бы один день, чтобы утром пойти в кофейню. В это время редко кого встретишь, поэтому если вы хотите насладиться одиночеством и вкусным горячим кофе, то это для вас. Прихватите с собой книгу. Но а если вы не мыслите свой день без работы, то возьмите ноутбук, но не забывайте отдыхать.

18. Устройте день шопинга. Купите себе вещь, о которой вы давно мечтали. Или выберите подарки к праздникам, пока на это есть время.

19. Позовите к себе подруг и устройте девичник. Пижамы, музыка, какао, пицца, настольные игры. Почему нет? Будьте непосредственными как дети.

20. Если в вашем город есть ипподром, то сходите на скачки.

21. Подружитесь с керамической посудой. Еда в ней невероятно вкусная, а также полезная, так как хорошее керамическое покрытие не требует использования масла.

22. Познакомьтесь с творчеством Нила Янга и группы Nick Cave & The Bad Seeds.

23. Зажигайте свечи. Осенью и зимой темнеет рано, поэтому у вас есть как минимум один замечательный повод для ужина при свечах.

24. Читайте книги. Много. Когда, как ни осенью?

25. Улыбайтесь. Губами, мыслью, сердцем. Вам станет теплее.

Источник: http://changeua.com

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