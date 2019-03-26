Черемша: что приготовить из первой весенней зелени

Медвежий лук, лук победный, дикий чеснок, колба, чензели, левурда. Все это названия одного и того же растения, которое ранней весной прибывает в наши широты в основном из Западной Украины – черемши.

Чем полезна черемша

В это время ее листья, содержащие много витамина С, эфирных масел и фитонцидов, особенно ароматны и нежны. В народной медицине медвежий лук издавна используется как противоцинготное, противоглистное, антимикробное, а также очищающее желудок и кровь средство.

Что приготовить из черемши

Как пряность черемшу используют во многих кухнях: китайской, корейской, европейской, средиземноморской, кавказской. Ее яркий вкус сделает необычным даже самое дежурное блюдо, например омлет или бутерброд с сыром. Но главное здесь – не переусердствовать, чтобы напрочь не перебить вкус других ингредиентов, и добавлять чесночные листья в блюда в конце приготовления.

Из черемши делают салаты, супы, начинки для пирогов. Ее добавляют в соусы к рыбе и мясу (особенно к дичи), в тесто для выпечки, ее листья хороши для приготовления голубцов. Черемшу можно заготовить и впрок: замариновать, заквасить или высушить.

Салат-пятиминутка из черемши

Вам понадобятся: черемша, салатные листья, бэби-моцарелла и отваренная свекла, нарезанная кубиками. Заправляется такое блюдо лимоном, солью и растительным маслом.

Лаваш с соусом из сметаны и черемши

Стебли черемши нужно нарезать и обжарить на сливочном масле. Когда черемша посветлеет, добавьте сметану. Смажьте лаваш полученным соусом и добавьте кусочки отварной индейки, приправьте по вкусу. Сверните в рулет, разрежьте на куски и подавайте.

Соленая черемша

Выложите черемшу в стеклянную банку, пересыпая каждый слой солью. Закройте крышкой и храните в темном прохладном месте.

Помните, что злоупотреблять черемшой нельзя, иначе можно попасть в больницу с воспалением ЖКТ. Достаточно всего 10-15 стеблей, чтобы оптимизировать свой весенний рацион.

Источник: www.segodnya.ua

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