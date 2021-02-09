Через пару дней после тяжёлой операции на глаза Сергей Бабкин рванул на съемки: “с корабля на бал”

В конце января украинский музыкант Сергей Бабкин сообщил грустную новость. У него диагностировали редкое заболевание глаз, которое встречается один раз на миллион. Об этом артист рассказал в Инстаграм.

Инстаграм Сергея Бабкина

Артисту срочно нужно было делать операцию, чтобы не ослепнуть окончательно. Но в Украине специального оборудования и медикаментов не было, поэтому Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной отправились в клинику в Австрию.

Первая операция прошла успешно

Сергею Бабкину сделали сложную операцию на глаза

На днях музыкант поделился чудесной новостью – операция прошла превосходно. Артист чувствует себя хорошо. Бабкин не стал себя жалеть, и почти сразу рванул на съемки юмористического шоу "Лига смеха".

Снежана Бабкина показала момент из съемок и написала: "С корабля на бал".

В новом сезоне "Лиги смеха", который назвали "Битва титанов", Сергей Бабкин будет тренером. Экс-солист группы 5'nizza признался, что давно мечтал оказаться в тренерском кресле.

Сергей Бабкин стал тренером в шоу Лига смеха

Сергея Бабкина ждет вторая операция

Несмотря на то, что 18-19 февраля Бабкину предстоит еще одна поездка в Австрию, он полон сил и энергии. Музыкант надеется, что и в Украине появится аппарат, который сможет делать подобные операции. Поскольку не все могут позволить себе лечение за границей.

Источник: 1 Минута