Черно-белая фотосессия: дерзкая Надежда Мейхер с вуалью на лице

В Украине есть много талантливых певиц и актеров. Они отличаются по своему исполнению, тембру голоса и виду. Есть обаятельные личности, у которых сразу появляются много поклонников. Однако другим нужны годы, чтобы взобраться на Олимп славы. Надежде Мейхер повезло - ее оценили поклонники сразу.

Надежда Мейхер, которая является талантливой украинской певицей, актрисой и телеведущей, недавно предстала в новом образе. Она чувственно показала себя с вуалью на лице. Этот образ был размещен нею на страничке в Instagram -stories.

Тут Надежда Мейхер предстала в наряде из черного кружевного платья. Это платье отлично подчеркивает ее идеальную фигуру. На лице у Нади прозрачная вуаль. При помощи этого аксессуара ее образ ее образ еще больше загадочен.

Надежда Мейхер

Немного о Надежде Мейхер

Это украинская певица. Она также участвует в театральных постановках и играет в кинофильмах. Надя телеведущая и отличный продюсер. Ранее Надежда Мейхер была солисткой женской группы "ВИА Гра". Началась ее звездная карьера после знакомства с Валерием Меладзе.

Она услышала, что Валерий ищет певиц, чтобы создать новый женский коллектив и отправила свою фотографию для тестирования на кастинг.

По прошествии нескольких месяцев ей перезвонили от Валерия Меладзе и предложили приехать на прослушивание в столицу Украины.

В легендарной группе "ВИА Гра" Надежда Мейхер была с 2000 по 2011 г. Покинула она группу когда забеременела.

Как сообщил OBOZREVATEL:

Надежда Мейхе на фото в Инстаграм выглядит чувственно с глубоким декольте. Это невероятно эффектно и красиво. Черно-белый снимок прекрасно подчеркивает ее одеяние и фигуру.

Ранее ОБОЗРЕВАТЕЛЬ разместил фотографию Соломии

Витвицкой. Соломия разместила в социальной сети фото. Та она предстала в длинном обтягивающем платье молочного цвета с вырезом до колен. Наряд подчеркнул ее пышный бюст.

Источник: 1 Минута