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Черногория упростила въезд для украинских туристов: тест на коронавирус больше не нужен

Черногория упростила въезд для украинских туристов: тест на коронавирус больше не нужен

Правительство Черногории внесло Украину в список стран "зеленой зоны". Таким образом, для туристов из Украины разрешен въезд в Черногорию без необходимости иметь негативный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Института общественного здоровья Черногории.

Новые правила въезда начали действовать с сегодняшнего дня, 8 июля. Всего в список стран "зеленой зоны" Черногории входят 50 стран.

Напомним, ранее въезд из Украины на территорию Черногории был разрешен при проведении предварительного тестирования на коронавирус и получения негативного результата.

Днями Черногория попала в список стран "красной зоны" Министерства здравоохранения, таким образом при въезде в Украину из этой страны при необходимо будет проходить двухнедельную самоизоляцию.

Агентство Телевидения Новости

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