Черные брови, карие глаза – немного украинской романтики с 19 века

Прикоснитесь к прекрасному, посмотрев этот клип. Окунитесь в романтику 19 века. Нашу – украинскую, не повторную и ни с чем не сравнимую. Многие наверное уже и забыли свою молодость, другие не были в таких местах и не катались на таких деревянных лодках. Однако наверное все слышали и не только на Украине, эту прекрасную и душевную песню “Чорнії брови, карії очі”.

Только вслушайтесь в голос исполнителя! Этот прекрасный голос принадлежит Валерию Буймистеру.

Незабываемый клип, вы только посмотрите на главную героиню в этом видео. Какая девичья непосредственность и в то же время видно, что эта девушка с характером. Посмотрите как она ведет себя со стеснительным парнем, который ей нравиться.

Так выглядят счастливые влюбленные во все времена!

Хотя современное понимание любви очень трансформировалось, но хотелось чтобы у молодых современных людей было такое трогательное и чистое отношение как в этом прекрасном клипе.

Слушайте песню “Чорнії брови, карії очі” и знайте, что всеми признано в мире – украинские девушки самые красивые!

Видео: песня “Чорнії брови, карії очі”

Прочтите обязательно посты в соцсетях, которые подтверждают истину – наши, украинские, женщины и девушки красивее всех на планете:

Khan Ali: “Какая красивая женщина !!! Мечта ! Да и вообще украинские женщины, девушки красавицы ! Мир Вам братский украинский народ. С уважением Казахстан!”

Людмила Кириенко: “Моя Україна ! Люблю свою країну, не дивлячись ні на що! Слава Україні!”

Бахтыгул Жубанова: “Красивый народ! Украинские песни, очень красивые! Казахи, Вас, любят! Желаем, Украине, процветания!”

Faris Shakhbazov: “Я люблю Украину. Сам не зная почему. Горячий привет из Азербайджана.”

Автенюк Татьяна: “Ни микроблейдинга бровей, ни нарощенных ресниц, ни объёмных губ в стиле nude. Вот она настоящая красота по-украински. Наталочка прелестна! А песню эту всегда пел мой дедушка, когда мы собирались всей семьёй.”

Александр Ким: “Люблю красивый украинский язык!!! У нас соседка была тетя Лариса. Такая же красавица. Приготовит торт и к нам. Всегда угощала. Замечательная женщина. С уважением из Казахстана.

Татьяна Амбросенко: “У меня сегодня вечер украинской песни! А ведь классный язык! Я из Якутии!”

Источник: 1 Минута