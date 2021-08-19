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Чий син? Фанатам Корольової не дають спокою вусики Архипа

Чий син? Фанатам Корольової не дають спокою вусики Архипа

Співачка Наташа Корольова все частіше стала з’являтися на публіці не з чоловіком, а з сином. Архипові Глушку зараз 19 років, і він (можливо, щоб виглядати дорослішим) відрощує вуса. Ці «зарості на обличчі» не дають спокою критикам зоряного сімейства.

 

 

«Краще б вуса поголив», «Виглядає смішно», «Вуса зайві», — пишуть Архипові підписники.

Чий син? Фанатам Корольової не дають спокою вусики Архипа

Чий син? Фанатам Корольової не дають спокою вусики Архипа

Користувачі мережі говорять, що з вусами Архип не схожий на батька, а більше нагадує інших відомих осіб з артистичної тусовки. І це ще один аргумент на користь гоління.

Чий син? Фанатам Корольової не дають спокою вусики АрхипаЧий син? Фанатам Корольової не дають спокою вусики Архипа

Втім, є й ті, хто побачивши у Глушка-молодшого вуса, відразу ж визнав юнака копією Тарзана.

Чий син? Фанатам Корольової не дають спокою вусики Архипа

Чий син? Фанатам Корольової не дають спокою вусики Архипа

Нагадаємо, раніше Корольова поділилася, що намагається більше приділяти уваги синові Архипу. Співачка не думає, що спадкоємець піде в батька і стане стриптизером, але, як би там не було, втручатися у вибір професії сина Корольова не збирається.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: шоубизнес

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