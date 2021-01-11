Чистка серебра в домашних условиях своими руками: основные способы от худшего к лучшему

Все способы чистки серебра в домашних условиях: от худшего к лучшему

От лимонов своими руками до чистящих средств, купленных в магазине.

Если вам посчастливилось унаследовать набор серебряных столовых приборов или приобрести декоративные подсвечники, вы знаете, что его блеск может потускнеть и потускнеть уже через несколько месяцев. На самом деле это связано с тем, что домашнее серебро (используемое для украшений, тарелок, чайных сервизов) представляет собой смесь чистого серебра, которое очень мягко, и других, более прочных металлов, таких как медь, для создания долговечного конечного продукта. Чистка серебра в домашних условиях, не представляется сложной задачей.

Потускнение на стерлинговом серебре может появиться в виде желто-серой или почти черной пленки на поверхности предмета, но в отличие от ржавчины, разъедающей металл, с потускнением легко бороться. Стерлинговое серебро, как и многие другие металлы, требует лишь небольшого ухода, чтобы сохранить зеркальный блеск.

Наименее эффективен: зубная паста

Два читателя, предложили использовать зубную пасту для очистки серебра,

Определенно наименее абразивный очиститель из этой партии, отбеливающая зубная паста только осветляла налет, а не удаляла его полностью, чего, в зависимости от ваших потребностей, может быть достаточно.

Запах отличный, и его не очень раздражает попадание на пальцы, потому что оно просто смывается.

Стоимость минимальная для чистки серебра в домашних условиях.

В крайнем случае: лимонный сок и пищевая сода

Окисление серебра можно очистить с помощью лимонного сока и пищевой соды. Достаточно легко достать эти припасы в холодильнике и кладовой.

Относительно абразивная, особенно для полностью натурального чистящего средства, эта комбинация удаляет почти весь налет и оставляет слегка тусклый блеск.

Средство для чистки ювелирных изделий

Средство для полировки серебра является лучшим.

Каждый раз, когда вы полируете серебро чем-нибудь, кроме лака, вы будете снимать немного серебра со своего изделия.

Высокоэффективный и нежный очиститель для серебра удаляет коричневый оттенок потускнения.

Функция распыления позволяет легко покрыть деталь быстро.

Лучшее в целом: алюминиевая фольга, пищевая сода и горячая вода для чистки серебра в домашних условиях

Самый простой метод для столового серебра - это способ с алюминиевой фольгой и пищевой содой. Вы просто даете ему впитаться, и она хорошо справляется с удалением даже сильно окисленных налетов, если вы оставите его на достаточно долгое время. Затем вы просто хорошо ополосните его.

Версия, в которой требовалась только пищевая сода, размешанная с горячей водой в кастрюле, выстланной алюминиевой фольгой.

Короткое замачивание в этом растворе ослабило темный налет, так что он сразу стерся, но оставил только нужное количество более светлого цвета, который нам нравится.

В основном это водная основа, и это было наименее громоздкое решение.

Когда пищевая сода и фольга вступили в реакцию с серебром, вся ванна испустила немного странный запах.

Хотя это потребовало некоторой настройки - выстелить блюдо фольгой, а затем залить пищевой содой и горячей водой - мы могли видеть, что это будет самый простой способ отполировать беспорядок из серебра.

Вердикт

Хотя настоящие полироли для чистки серебра в домашних условиях, очищали ложку тщательно, но без чрезмерного истирания, ничто не сравнится по легкости, эффективности и отсутствию беспорядка, чем сочетание пищевой соды, горячей воды, и алюминиевая фольга. Он полностью натуральный, эффективен благодаря химической реакции (которую мы очень любим) и казалось невозможным испортить. Нам также понравилось, насколько просто будет очистить целую кучу серебра.

И лимонный сок + пищевая сода, и средство для чистки колпаков были настолько мощными, что мы побоялись бы попробовать их на хорошем серебре.

Вот как это сделать:

Выстелите форму для запекания или неглубокий сосуд алюминиевой фольгой (или возьмите алюминиевую форму).

Посыпьте большим количеством пищевой соды.

Добавьте серебро, убедившись, что каждый кусочек касается фольги.

Сверху залейте горячей водой, дождитесь, пока она остынет, а затем снимите серебро и протрите тряпкой.

Источник: 1 Минута