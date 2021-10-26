Что делает Юрий Шатунов в 2021: От оборванца из интернета до звезды “Ласкового мая”

Настоящий расцвет коллектива пришелся на конец 80-х — начало 90-х. От «Ласкового мая» фанатели многие советские подростки, искренне сопереживавшие участникам группы, чему немало способствовал имидж романтичных «звезд из детдома», поющих не самые замысловатые, но, казалось, такие честные песни о юношестве и любви.

Лидером группы "Ласковый май" стал мальчик по имени Юра, который в будущем обрел мировое имя и признание. Кто стал главным человеком в его жизни и почему на самом деле распался ласковый май?

В возрасте 11 лет Шатунов потерял мать — та умерла от сердечной недостаточности

Какое-то время Юра жил у бабушки, у тети. Однако никто не мог вернуть его к жизни после потери мамы, он бродяжничал. Так Шатунов и попал в тот судьбоносный детский дом, откуда вышел знаменитым.

Талант мальчика разглядел именно руководитель музыкального кружка в интернате, и именно он помог появиться на свет таким культовым песням как Белые розы и Седая ночь. Руководитель музыкального кружка Сергей Кузнецов после работы в интернате ходил по киоскам и вокзалам, предлагая кассеты никому неизвестных детдомовцев.

Однажды это дало свои плоды, ведь коллектив Юры Шатунова заметил продюсер Андрей Разин, с которым коллектив "Ласковый май" обрёл миллионы — речь и о деньгах, и о поклонниках.

Кстати, Андрей Разин также нашел оригинальный способ продвижения песен своей группы "в массы". Договаривался с проводниками поездов дальнего следования, чтобы они включали в вагонах именно песни "Ласкового мая".

Сравниться с популярностью «Ласкового мая» в то время не могла никакая другая группа. В день приходилось давать несколько концертов, которые проходили при полных аншлагах. Кроме того, по всей стране гастролировали «липовые» музыкальные коллективы, выдававшие себя за «Ласковый май».

Но мода быстротечна. В том числе, и музыкальная. Поэтому не все в коллективе было идеально. Вслед за баснословными гонорарами пришли большие запросы и звёздная болезнь, конфликты, желание показать кто в "Ласковом мае" главнее. В 1992 году дела коллектива пошли на спад, после чего Юрий Шатунов покинул группу.

Возможно, в коллективе произошел разлад, но этого уже никто не узнает.

С тех пор Шатунов — сольный артист. Концертов он уже не дает, лишь изредка выступая на телепередачах по просьбе сценических коллег. А еще — записывает треки в студии, которые находят отклик у слушателей того времени.

[caption id="attachment_77020" align="aligncenter" width="600"] Юрий Шатунов[/caption]

"Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные, и снова ночь седая не отпускает меня", - поется в его новых песнях.

Источник: 1 Минута