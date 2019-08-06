Что женщины больше всего ценят в мужчинах

Выбор партнера имеет всегда индивидуальный подход, но ученые узнали, какие качества привлекают женщин больше всего. Оказывается, из всех положительных черт лидирует доброта.

Опрос, провели ученые Геттингенского университета. В нем приняли участие 68 тысяч человек. Об этом пишет Metro.

Следом идут отзывчивость, интеллект, образованность и уверенность в себе – все эти качества играют огромную роль при выборе партнера для долгосрочных отношений.

Спортивное тело и красивое лицо, а также финансовое благополучие оказались приятными бонусами – эти качества участницы опроса назвали умеренно важными.



Женщины больше всего ценят в мужчинах доброту

"Доброта – как гравитация, это основное, но ее не замечаешь до тех пор, пока она не исчезнет. Если учесть, какое значение сейчас придается внешности и богатству, кажется странным, что доброта оказалась самым желанным качеством в мире", – рассказала Вирджиния Витцтум, профессор антропологии в Индианском университете (США)

Также опрос показал, что при выборе партнера особенно важно, хочет ли он иметь детей – и совпадает ли это с желанием женщины. Этот фактор оказался значимым для 46,1% опрошенных женщин.

Среди физических характеристик самой привлекательной женщины назвали улыбку. Большинству участников опроса нравятся короткие стрижки, большие руки, крепкое тело, бицепсы и волосы на лице.



Источник: 24tv.ua

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