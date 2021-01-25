Что можно приготовить из картофельного пюре и фарша: аппетитные и вкусные кольца с хрустящей корочкой
Из обычного картофельного пюре можно приготовить очень интересное и вкусно блюдо. Для этого нужно картошку просто смешать с фаршем и сыром. Получается невероятно вкусно. Обязательно попробуйте.
Ингредиенты:
- картофель – 650 г
- куриная грудка – 350 г или уже готовый фарш
- сыр рикотта – 200 г
- сушеная петрушка – 1-2 ч. л.
- сладкая паприка – 2 ч. л.
- соль, черный перец и чили по вкусу
- панировочные сухари
- оливковое масло – 1 ч. л.
- растительное масло для жарки
Приготовление:
1. Картофель очистить, нарезать. Сложить в кастрюлю, залить водой, посолить по вкусу. Варить до готовности.
2. Куриное филе нарезать кусочками. Измельчить с помощью блендера или перекрутить через мясорубку. Добавить соль, петрушку, смесь перцев, оливковое масло и перемешать.
По желанию можно купить уже готовый фарш.
3. Готовый картофель размять толкушкой. Добавить сыр, сушеную петрушку и снова размять.
4. Смешать картофельное пюре и фарш. Из массы сформовать шарики, затем придать форму пончиков с дыркой.
5. Картофельные кольца обвалять в панировочных сухарях, обжарить на сковороде с двух сторон в достаточном количестве растительного масла. Должна получиться красивая золотистая корочка.
6. Кольца сначала выложить на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир. Подавать с кетчупом или другим соусом.
Источник: 1 Минута