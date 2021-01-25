Что можно приготовить из картофельного пюре и фарша: аппетитные и вкусные кольца с хрустящей корочкой

Из обычного картофельного пюре можно приготовить очень интересное и вкусно блюдо. Для этого нужно картошку просто смешать с фаршем и сыром. Получается невероятно вкусно. Обязательно попробуйте.

Ингредиенты:

картофель – 650 г

куриная грудка – 350 г или уже готовый фарш

сыр рикотта – 200 г

сушеная петрушка – 1-2 ч. л.

сладкая паприка – 2 ч. л.

соль, черный перец и чили по вкусу

панировочные сухари

оливковое масло – 1 ч. л.

растительное масло для жарки

Приготовление:

1. Картофель очистить, нарезать. Сложить в кастрюлю, залить водой, посолить по вкусу. Варить до готовности.

2. Куриное филе нарезать кусочками. Измельчить с помощью блендера или перекрутить через мясорубку. Добавить соль, петрушку, смесь перцев, оливковое масло и перемешать.

По желанию можно купить уже готовый фарш.

3. Готовый картофель размять толкушкой. Добавить сыр, сушеную петрушку и снова размять.

4. Смешать картофельное пюре и фарш. Из массы сформовать шарики, затем придать форму пончиков с дыркой.

5. Картофельные кольца обвалять в панировочных сухарях, обжарить на сковороде с двух сторон в достаточном количестве растительного масла. Должна получиться красивая золотистая корочка.

6. Кольца сначала выложить на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир. Подавать с кетчупом или другим соусом.

Источник: 1 Минута