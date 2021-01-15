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Что можно приготовить из курицы? Рецепт изумительного блюда – сочная и нежная «Курица в снегу»
Многие хозяйки задаются вопросом – что же приготовить из курицы? Если и вы в поисках интересного блюда, то обязательно попробуйте этот простой рецепт. Мясо получится очень сочным и нежным. Можно сделать еще овощной салат, и ужин для всей семьи готов. А как сделать домашние куриные наггетсы в духовке – подробно читайте здесь.
Ингредиенты:
- куриные бедра без костей – 8 шт.
- яйца – 4 шт.
- сметана – 150 г
- горчица –1 ст. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- соль и перец по вкусу
- подсолнечное масло для жарки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ (видео)
Куриные бедра поперчить и посолить. Обжарить на подсолнечном масле с двух сторон до румяности. После этого переложить мясо в форму для запекания.
Рецепт соуса. Белки отделить от желтков. Затем желтки соединить со сметаной, горчицей, лимонным соком. Добавить специи и все перемешать венчиком. Готовым соусом полить курицу.
К яичным белкам добавить щепотку соли. Взбить миксером до устойчивых пиков. Взбитые белки выложить на мясо.Запекать блюдо при 180 градусах около 20 минут. Подать "Курицу в снегу" можно со свежими овощами или с салатом из пекинской капусты (рецепт за 10 минут).
Интересное блюдо из курицы
Источник: 1 Минута
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