Что можно приготовить из курицы? Рецепт изумительного блюда – сочная и нежная «Курица в снегу»

Многие хозяйки задаются вопросом – что же приготовить из курицы? Если и вы в поисках интересного блюда, то обязательно попробуйте этот простой рецепт. Мясо получится очень сочным и нежным. Можно сделать еще овощной салат, и ужин для всей семьи готов. А как сделать домашние куриные наггетсы в духовке – подробно читайте здесь.

Ингредиенты:

куриные бедра без костей – 8 шт.

яйца – 4 шт.

сметана – 150 г

горчица –1 ст. л.

сок лимона – 1 ч. л.

соль и перец по вкусу

подсолнечное масло для жарки

Куриные бедра поперчить и посолить. Обжарить на подсолнечном масле с двух сторон до румяности. После этого переложить мясо в форму для запекания.

Рецепт соуса. Белки отделить от желтков. Затем желтки соединить со сметаной, горчицей, лимонным соком. Добавить специи и все перемешать венчиком. Готовым соусом полить курицу.

К яичным белкам добавить щепотку соли. Взбить миксером до устойчивых пиков. Взбитые белки выложить на мясо.

Запекать блюдо при 180 градусах около 20 минут. Подать "Курицу в снегу" можно со свежими овощами или с салатом из пекинской капусты ( рецепт за 10 минут ).

Интересное блюдо из курицы

Источник: 1 Минута