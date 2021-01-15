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Что можно приготовить из курицы? Рецепт изумительного блюда – сочная и нежная «Курица в снегу»

Что можно приготовить из курицы? Рецепт изумительного блюда – сочная и нежная «Курица в снегу»

Многие хозяйки задаются вопросом – что же приготовить из курицы? Если и вы в поисках интересного блюда, то обязательно попробуйте этот простой рецепт. Мясо получится очень сочным и нежным. Можно сделать еще овощной салат, и ужин для всей семьи готов. А как сделать домашние куриные наггетсы в духовке – подробно читайте здесь.

Ингредиенты:

  • куриные бедра без костей – 8 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • сметана – 150 г
  • горчица –1 ст. л.
  • сок лимона – 1 ч. л.
  • соль и перец по вкусу
  • подсолнечное масло для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ (видео)

Куриные бедра поперчить и посолить. Обжарить на подсолнечном масле с двух сторон до румяности. После этого переложить мясо в форму для запекания.

Рецепт соуса. Белки отделить от желтков. Затем желтки соединить со сметаной, горчицей, лимонным соком. Добавить специи и все перемешать венчиком. Готовым соусом полить курицу.

К яичным белкам добавить щепотку соли. Взбить миксером до устойчивых пиков. Взбитые белки выложить на мясо.

Запекать блюдо при 180 градусах около 20 минут. Подать "Курицу в снегу" можно со свежими овощами или с салатом из пекинской капусты (рецепт за 10 минут).

Что можно приготовить из курицы? Рецепт изумительного блюда – сочная и нежная «Курица в снегу» Интересное блюдо из курицы

Источник: 1 Минута

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