Что можно приготовить из вчерашнего картофельного пюре? Подаем к супу вместо хлеба. Гениальное блюдо

Никто даже и не подумает, что эта вкуснятина приготовлена из вчерашнего картофельного пюре. Получается так же вкусно как пирожки. Можно есть с первыми блюдами вместо хлеба.

Продукты для блюда:

500 г картофельного пюре

200 мл воды

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. сахара

10 г свежих дрожжей или 3 г сухих быстродействующих

500 г муки

Начинка:

100 г вареной колбасы

40 г болгарского перца

Что ни добавь, блюдо получается всегда вкусно. Варианты начинок: различные овощи, жареные грибы с луком или просто зелень.

Как готовить?

В миску вливаем воду. Добавляем соль, сахар, дрожжи. Размешиваем.

Добавляем картофельное пюре и толкушкой или блендером разминаем до однородной массы. Оставляем на 15 минут.

Тем временем подготовить начинку. Нарезаем колбасу, свежий или замороженный болгарский перец. Смешиваем с картофелем.

Всыпаем муку, замешиваем тесто. Затем делим его на две части. Каждую раскатываем в круг, разрезаем на треугольники.

Сковороду разогреваем, наливаем растительное масло. Выкладываем картофельные треугольники. Жарим на среднем огне по 2-3 минуту с каждой стороны.

Блюдо готово!

Источник: 1 Минута