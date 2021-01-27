Что можно приготовить из вчерашнего картофельного пюре? Подаем к супу вместо хлеба. Гениальное блюдо
Никто даже и не подумает, что эта вкуснятина приготовлена из вчерашнего картофельного пюре. Получается так же вкусно как пирожки. Можно есть с первыми блюдами вместо хлеба.
Продукты для блюда:
- 500 г картофельного пюре
- 200 мл воды
- 0,5 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. сахара
- 10 г свежих дрожжей или 3 г сухих быстродействующих
- 500 г муки
Начинка:
- 100 г вареной колбасы
- 40 г болгарского перца
Что ни добавь, блюдо получается всегда вкусно. Варианты начинок: различные овощи, жареные грибы с луком или просто зелень.
Как готовить?
В миску вливаем воду. Добавляем соль, сахар, дрожжи. Размешиваем.
Добавляем картофельное пюре и толкушкой или блендером разминаем до однородной массы. Оставляем на 15 минут.
Тем временем подготовить начинку. Нарезаем колбасу, свежий или замороженный болгарский перец. Смешиваем с картофелем.
Всыпаем муку, замешиваем тесто. Затем делим его на две части. Каждую раскатываем в круг, разрезаем на треугольники.
Сковороду разогреваем, наливаем растительное масло. Выкладываем картофельные треугольники. Жарим на среднем огне по 2-3 минуту с каждой стороны.
Блюдо готово!
Источник: 1 Минута