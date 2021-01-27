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Что можно приготовить из вчерашнего картофельного пюре? Подаем к супу вместо хлеба. Гениальное блюдо

Что можно приготовить из вчерашнего картофельного пюре? Подаем к супу вместо хлеба. Гениальное блюдо

Никто даже и не подумает, что эта вкуснятина приготовлена из вчерашнего картофельного пюре. Получается так же вкусно как пирожки. Можно есть с первыми блюдами вместо хлеба.

Продукты для блюда:

  • 500 г картофельного пюре
  • 200 мл воды
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. сахара
  • 10 г свежих дрожжей или 3 г сухих быстродействующих
  • 500 г муки

Начинка:

  • 100 г вареной колбасы
  • 40 г болгарского перца

Что ни добавь, блюдо получается всегда вкусно. Варианты начинок: различные овощи, жареные грибы с луком или просто зелень.

Как готовить?

В миску вливаем воду. Добавляем соль, сахар, дрожжи. Размешиваем.

Добавляем картофельное пюре и толкушкой или блендером разминаем до однородной массы. Оставляем на 15 минут.

Тем временем подготовить начинку. Нарезаем колбасу, свежий или замороженный болгарский перец. Смешиваем с картофелем.

Всыпаем муку, замешиваем тесто. Затем делим его на две части. Каждую раскатываем в круг, разрезаем на треугольники.

Сковороду разогреваем, наливаем растительное масло. Выкладываем картофельные треугольники. Жарим на среднем огне по 2-3 минуту с каждой стороны.

Блюдо готово!

Источник: 1 Минута

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