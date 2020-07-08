Что нижнее белье может рассказать о своей хозяйке?

Психолог Татьяна Власевская рассказала, как можно понять себя или свою избранницу по цвету и материалу нижнего белья

Что о женщине может сказать ее нижнее белье? Цвет, материал и наличие фурнитуры говорит не только о характере представительницы прекрасного пола, но и о ее желаниях. Как понять себя по нижнему белью и определить предпочтения избранницы, специально на 5-tv.ru рассказала психолог Татьяна Власевская.

Материал нижнего белья

В красивом нижнем белье женщина чувствует себя женщиной. Часто бывает, что подбор комплекта происходит по настроению, также девушки могут руководствоваться комфортом в носке. Это касается тех, кто предпочитает носить гладкое белье без кружева, цветочков и прочих рюш. Такой выбор может говорить о том, что женщина относится к себе как к функциональной составляющей. Он не хочет быть сексуальной и желанной для противоположного пола. Женщины в гладком белье идут по жизни с комфортом и не готовы променять его на неудобства.

Противоположное мнение сложилось о представительницах прекрасного пола, которые предпочитают носить кружевное и сексуальное белье. В первую очередь, они выбирают его для поднятия личного настроения, а только потом, чтобы угодить мужчине. Благодаря таким моделям нижнего белья, женщина чувствует себя сексуальной и желанной, она на подсознательном уровне притягивает к себе сильный пол. Энергетика, создающаяся во время носки ажурного и красивого белья, трансформирует вашу притягательность в реальную жизнь, считает Татьяна Власевская.

Но, как заметила психолог, почувствовать себя сексуальной можно и в обычном гладком белье. Правда, легче всего достичь этого чувства в комплекте со множеством застежек, фурнитуры, цветочков и других аксессуаров.

Цвет нижнего белья

Банально, но белье черного цвета указывает на закрытость женщины, но одновременно придает стервозности и сексуальности. А красный цвет - как тряпка для быка: женщина в таком белье притягивает взгляды, также чувствует драйв и лидерство.

Цветное нижнее белье говорит о неудержимости девушки. Она всегда бросается из крайности в крайность. А белое белье, выбирают особы женского пола, нацеленные на лидерство. Они перфекционистки и стремятся к чистоте во всем. Также такие женщины достаточно холодны.

Источник: krasotka.postimees.ee/

Новости портала «Весь Харьков»