Что отличает швейцарские часы Tissot

Часы Tissot производят в Швейцарии, а это значит, что в данных моделях используются швейцарские кварцевые и автоматические механизмы, которые отличаются необычайной точностью и надежностью. Данные часы:

- изготовлены из высококачественных материалов;

- устойчивы к царапинам;

- рассчитаны на длительное использование.

Браслеты производят из позолоченной или посеребренной нержавеющей стали, а ремешки — из кожи высочайшего качества. Циферблат обычно покрыт сапфировым стеклом, стойкость которого к царапинам настолько высока, что для их нанесения пришлось бы использовать алмаз. Часы Tissot также оснащены стандартом водонепроницаемости, что обеспечивает комфорт при использовании в повседневных делах, а именно:

- при мытье рук;

- при контакте с влажным воздухом после дождя.

Для кого предназначены часы Tissot

Если вы ищете хорошие и проверенные часы с необычным дизайном, которые послужат вам практичным аксессуаром, то часы Tissot, безусловно, станут одним из лучших вариантов. Это бренд, который славится своей надежностью, и является производителем часов класса люкс. Tissot обязательно понравится тем, кто любит окружать себя предметами роскоши и ценит прославленные бренды. Часы Tissot также могут стать незабываемым подарком.

Женские часы Tissot

Выбор женских часов Tissot огромен и разнообразен. В данном сегменте вы найдете часы, начиная с базовых моделей, таких как: Desire или Classic Dream, и заканчивая более изысканными и эксклюзивными коллекциями: Luxury Automatic или Chem des Tourelles Powermatic 80. Эти часы не только радуют своим внешним видом, но и отличаются удивительным качеством. Благодаря разнообразию предложений, каждая дама найдет что-то для себя, выбрав часы, соответствующие ситуации и заданному стилю. Среди женских часов Tissot можно найти разичные модели: от классических и элегантных до более повседневных и спортивных.

Мужские часы Tissot

Мужские часы Tissot — это сочетание традиции и современности. В предложении представлены как классические модели часов на стальном браслете, с традиционным циферблатом, так и более экстравагантные, вплоть до спортивных моделей. Мужские часы Tissot зарекомендовали себя в первую очередь как часы для важных поездок или деловых встреч, благодаря своей репутации и классу. Они также подходят для повседневного использования, как надежный и точный индикатор времени и, конечно же, дополнение к стилю.

Поклонникам гаджетов и новых технологий обязательно понравится спортивная модель часов Tissot — Smart Touch, которую можно синхронизировать со своим смартфоном.

Новости портала «Весь Харьков»