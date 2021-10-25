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Что помогает принять свою внешность после родов: Даша Квиткова поделилась личным опытом

Что помогает принять свою внешность после родов: Даша Квиткова поделилась личным опытом

Жена экс-холостяка Никиты Добрынина Дарья Квиткова откровенно призналась, что ей до сих пор сложно принять свое тело после родов. О трудностях, с которыми Даша столкнулась с появлением малыша, и методами борбы с ними, она рассказала в Instagram.

"В реальной жизни нет фильтров, масок и функции "перемотки". Когда-то проект помог мне принять свою "неидеальность", но после родов - это прям сверхзадача. Очень сложно принять тело, уставшее состояние, плаксивое настроение и какие-то ошибки в воспитании Льва", - призналась девушка.

К слову, молодой маме очень помогает Добрынин, который не скупится на комплименты для любимой.

"Каждый день я слышу миллион комплиментов от Никиты и вижу огонь в его глазах! Всё это помогает принять свою внешность после родов, я потихоньку занимаюсь спортом, восстанавливая свою спину. Стараюсь каждый день заниматься", - добавила Даша.

"Рассказы моей мамы и друзей об их факапах в воспитании помогают смириться с родительской "неидеальностью". Уставшее состояние - бич всех мамочек. Я не жалуюсь, просто хочу поддержать всех тех, кто тоже переживает подобные эмоции. В жизни случается всякое, но только мы принимаем решение - как реагировать. Можно закапываться в проблемы, но лучше попросить близких о поддержке и брать контроль над ситуацией в свои руки", - также написала Квиткова.

Источник: mignews.com.ua/

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Темы: шоубизнес

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