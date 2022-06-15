Что предлагает компания Behringer современным пользователям

Несмотря на потрясающее обилие молодых и перспективных компаний-производителей музыкального и звукового оборудования, немецкий бренд Behringer https://behringer.muzline.ua/ остаётся одним из самых востребованных среди специалистов всех уровней. Это немецкая компания с более чем тридцатилетней историей и богатым опытом производства с нуля инновационных решений для работы со звуком на сцене, в студии и домашних условиях. По словам специалистов интернет-магазина Музлайн она вполне справедливо занимает свое место в мировой двадцатке лучших музыкальных фирм и несмотря на кризисные колебания мировой экономики демонстрирует стабильный рост как в финансовом плане, так и в отношении расширения ассортимента продукции.

Ассортимент на годы

На счету компании Behringer несколько десятков музыкальных товаров, ставших легендарными. Среди них:

наушники HPS5000;

микрофоны B2 Pro и C-2;

микшерный пульт DDM 4000 Bundle;

синтезатор MODEL D;

студийные мониторы B1030A.

Многие из этих аппаратов являются референсными для молодых специалистов, но из-за высокой стоимости ими пользуются в основном большие продакшены и студии звукозаписи с мировыми именами.

Но дорогие эвергрины - не единственное, чем компания Behringer способна удивить и удовлетворить своих пользователей. В её ассортименте регулярно появляются и весьма удачные новинки, в частности в последние годы ими стали - Behringer Powerplay P16-M Personal Mixer, Behringer Crave, Behringer MonoPoly и др.

И в текущий момент компания занимается развитием новых направлений, одно из которых - портативные синтезаторы и цифровые решения для молодых продюсеров. Учитывая, что первым девайсом, который был сконструирован Ули Беренджером, основателем компании, был синтезатор ub1 можно смело говорить о том, что именно этому направлению достанется максимум ресурсов и внимания со стороны мирового музыкального комьюнити.

Обновляй и продавай

Ещё одна область, в которой компания Behringer продолжает работу, - это совершенствование и обновление существующего модельного ряда, который с одной стороны уже зарекомендовал себя среди профессиональных пользователей, а с другой стороны, нуждается в регулярном обновлении, доведении до современных стандартов качества и пользовательских ожиданий. По информации от специалистов интернет-магазином Muzline, это в основном касается студийных мониторов и микшерных консолей, а также цифровых продуктов, сопровождающих обновленные модели девайсов. В любом случае компания Behringer тратит много ресурсов на то, чтобы идти в ногу со временем и оставаться актуальной в высококонкурентной рыночной среде. И судя по рейтингам, которые она демонстрирует, ей удаётся это просто отлично - будущее по прежнему за немецким качеством!