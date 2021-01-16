Что приготовить для большой компании за 15 минут? Быстрые и хрустящие горячие бутерброды с шампиньонами
С чаем, с кофе или просто так. Для гостей, детей, к первым блюдам или на перекус. Горячие бутерброды – это универсальное блюдо, которое выручит всегда.
Они очень вкусные, хрустящие и готовятся за минуты. Попробуйте приготовить именно с грибами. От этой начинки все в восторге.
Рецепт горячих бутербродов:
- Шампиньоны – 120 г
- Сыр – 90 г
- Лук репчатый
- Майонез – 2-2,5 ст. л.
- Батон – 12 ломтиков
- Соль, молотый перец по вкусу
- Масло сливочное для смазывания противня
Приготовление
Сразу включаем разогреваться духовку до 180 градусов, так как бутерброды готовятся проще простого. Затем приступаем к приготовлению грибной начинки.
Сыр натираем на терке (можно обычный твердый или моцареллу). Шампиньоны очищаем, нарезаем мелкими кубиками. Также очень мелко нарезаем репчатый лук.
Соединяем все ингредиенты: сыр, грибы и лук. Добавляем майонез и перемешиваем. Солим, перчим по вкусу и снова перемешиваем.
Затем каждый ломтик хлеба намазываем приготовленной начинкой. Противень смазываем сливочным маслом. Выкладываем бутерброды. Отправляем в разогретую духовку на 15 минут. Хрустящие горячие бутерброды с шампиньонами готовы!
Приятного аппетита!
Рецепт вкусных горячих бутербродов за 15 минут
Источник: 1 Минута