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Что приготовить для большой компании за 15 минут? Быстрые и хрустящие горячие бутерброды с шампиньонами

Что приготовить для большой компании за 15 минут? Быстрые и хрустящие горячие бутерброды с шампиньонами

С чаем, с кофе или просто так. Для гостей, детей, к первым блюдам или на перекус. Горячие бутерброды – это универсальное блюдо, которое выручит всегда.

Они очень вкусные, хрустящие и готовятся за минуты. Попробуйте приготовить именно с грибами. От этой начинки все в восторге.

Рецепт горячих бутербродов:

  • Шампиньоны – 120 г
  • Сыр – 90 г
  • Лук репчатый
  • Майонез – 2-2,5 ст. л.
  • Батон – 12 ломтиков
  • Соль, молотый перец по вкусу
  • Масло сливочное для смазывания противня

Приготовление

Сразу включаем разогреваться духовку до 180 градусов, так как бутерброды готовятся проще простого. Затем приступаем к приготовлению грибной начинки.

Сыр натираем на терке (можно обычный твердый или моцареллу). Шампиньоны очищаем, нарезаем мелкими кубиками. Также очень мелко нарезаем репчатый лук.

Соединяем все ингредиенты: сыр, грибы и лук. Добавляем майонез и перемешиваем. Солим, перчим по вкусу и снова перемешиваем.

Затем каждый ломтик хлеба намазываем приготовленной начинкой. Противень смазываем сливочным маслом. Выкладываем бутерброды. Отправляем в разогретую духовку на 15 минут. Хрустящие горячие бутерброды с шампиньонами готовы!

Приятного аппетита!

Что приготовить для большой компании за 15 минут? Быстрые и хрустящие горячие бутерброды с шампиньонами Рецепт вкусных горячих бутербродов за 15 минут

Источник: 1 Минута

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