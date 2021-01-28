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Что приготовить на ужин: рецепт аппетитного запеченного картофеля с фаршем и сыром в духовке

Что приготовить на ужин: рецепт аппетитного запеченного картофеля с фаршем и сыром в духовке

Получается очень сытная картофельная запеканка с фаршем под аппетитной сырной корочкой, которую можно без каких-либо усилий приготовить на ужин.

Только представьте: всего 40 минут и вкуснейшее блюдо, как в ресторане, уже стынет на вашем столе.

Ингредиенты:

  • картофель – 600 г
  • соль, перец, приправы
  • оливковое масло
  • репчатый лук
  • фарш – 300 г
  • твердый сыр – 150-200 г
  • помидор – 1 шт.

Приготовление:

1. Картофель очистить, нарезать кружочками. Форму слегка смазать растительным маслом. Выложить картофель, посолить его, добавить приправы, оливковое масло и перемешать. Запекать в духовке 20 минут при 180 градусах.

2. Лук нарезать кубиками, обжарить несколько минут на растительном масле. Затем добавить фарш. Жарить еще около 10 минут. В конце приготовления посолить и поперчить по вкусу.

3. Форму с картофелем достать из духовки. Выложить одним слоем фарш с луком. Также можно добавить один помидор, нарезанный кубиками. Сверху посыпать тертым сыром.

4. Блюдо отправить в духовку. Запекать еще 20 минут при 180 градусах.

Получаем не просто картофельную запеканку, а вкуснейший запеченный картофель с корочкой, фаршем и тянущимся сыром.

Приятного аппетита!

Видео-рецепт

Что приготовить на ужин: рецепт аппетитного запеченного картофеля с фаршем и сыром в духовке Запеченный картофель с фаршем

Источник: 1 Минута

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