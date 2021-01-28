Что приготовить на ужин: рецепт аппетитного запеченного картофеля с фаршем и сыром в духовке
Получается очень сытная картофельная запеканка с фаршем под аппетитной сырной корочкой, которую можно без каких-либо усилий приготовить на ужин.
Только представьте: всего 40 минут и вкуснейшее блюдо, как в ресторане, уже стынет на вашем столе.
Ингредиенты:
- картофель – 600 г
- соль, перец, приправы
- оливковое масло
- репчатый лук
- фарш – 300 г
- твердый сыр – 150-200 г
- помидор – 1 шт.
Приготовление:
1. Картофель очистить, нарезать кружочками. Форму слегка смазать растительным маслом. Выложить картофель, посолить его, добавить приправы, оливковое масло и перемешать. Запекать в духовке 20 минут при 180 градусах.
2. Лук нарезать кубиками, обжарить несколько минут на растительном масле. Затем добавить фарш. Жарить еще около 10 минут. В конце приготовления посолить и поперчить по вкусу.
3. Форму с картофелем достать из духовки. Выложить одним слоем фарш с луком. Также можно добавить один помидор, нарезанный кубиками. Сверху посыпать тертым сыром.
4. Блюдо отправить в духовку. Запекать еще 20 минут при 180 градусах.
Получаем не просто картофельную запеканку, а вкуснейший запеченный картофель с корочкой, фаршем и тянущимся сыром.
Приятного аппетита!Видео-рецепт
Запеченный картофель с фаршем
Источник: 1 Минута