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27.01.2021 21:33
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Что приготовить на завтрак за 5 минут: смешали три ингредиента и вкусный омлет с капустой готов

Что приготовить на завтрак за 5 минут: смешали три ингредиента и вкусный омлет с капустой готов

Что приготовить на завтрак да еще за 5 минут? Первое, что приходит в голову, это омлет. Но, чтобы начать день нескучно, предлагаем приготовить необычный вариант этого блюда. Понадобятся три простых ингредиента, специи и немного растительного масла для жарки.

Ингредиенты для омлета:

  • яйца – 2 шт.
  • сырой картофель – 1 шт.
  • белокочанная капуста
  • специи по вкусу
Как приготовить воздушный и нежный французский омлет с сыром, читайте пошаговый рецепт здесь.

Приготовление:

1. Капусту тонко нарезать, можно добавлять много.

2. Картофель очистить, натереть на мелкой терке.

3. В миске смешать капусту, картофель и два яйца. Добавить соль, поперчить и хорошо перемешать.

4. Сковороду разогреть, налить растительное масло. Выложить капустную массу и разровнять, чтобы получился большой блинчик.

5. Жарить на небольшом огне. Когда одна сторона подрумянится, перевернуть на другую. Затем нужно перевернуть еще раз, чтобы омлет полностью приготовился.

Вот так быстро и легко можно приготовить вкусный и сытный омлет с капустой на завтрак.

Что приготовить на завтрак за 5 минут: смешали три ингредиента и вкусный омлет с капустой готов Омлет с капустой

Источник: 1 Минута

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