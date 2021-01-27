Что приготовить на завтрак за 5 минут: смешали три ингредиента и вкусный омлет с капустой готов

Что приготовить на завтрак да еще за 5 минут? Первое, что приходит в голову, это омлет. Но, чтобы начать день нескучно, предлагаем приготовить необычный вариант этого блюда. Понадобятся три простых ингредиента, специи и немного растительного масла для жарки.

Ингредиенты для омлета:

яйца – 2 шт.

сырой картофель – 1 шт.

белокочанная капуста

специи по вкусу

Как приготовить воздушный и нежный французский омлет с сыром, читайте пошаговый рецепт здесь.

Приготовление:

1. Капусту тонко нарезать, можно добавлять много.

2. Картофель очистить, натереть на мелкой терке.

3. В миске смешать капусту, картофель и два яйца. Добавить соль, поперчить и хорошо перемешать.

4. Сковороду разогреть, налить растительное масло. Выложить капустную массу и разровнять, чтобы получился большой блинчик.

5. Жарить на небольшом огне. Когда одна сторона подрумянится, перевернуть на другую. Затем нужно перевернуть еще раз, чтобы омлет полностью приготовился.

Вот так быстро и легко можно приготовить вкусный и сытный омлет с капустой на завтрак.

Омлет с капустой

Источник: 1 Минута