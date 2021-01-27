27.01.2021 21:33
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Что приготовить на завтрак за 5 минут: смешали три ингредиента и вкусный омлет с капустой готов
Что приготовить на завтрак да еще за 5 минут? Первое, что приходит в голову, это омлет. Но, чтобы начать день нескучно, предлагаем приготовить необычный вариант этого блюда. Понадобятся три простых ингредиента, специи и немного растительного масла для жарки.
Ингредиенты для омлета:
- яйца – 2 шт.
- сырой картофель – 1 шт.
- белокочанная капуста
- специи по вкусу
Приготовление:
1. Капусту тонко нарезать, можно добавлять много.
2. Картофель очистить, натереть на мелкой терке.
3. В миске смешать капусту, картофель и два яйца. Добавить соль, поперчить и хорошо перемешать.
4. Сковороду разогреть, налить растительное масло. Выложить капустную массу и разровнять, чтобы получился большой блинчик.
5. Жарить на небольшом огне. Когда одна сторона подрумянится, перевернуть на другую. Затем нужно перевернуть еще раз, чтобы омлет полностью приготовился.
Вот так быстро и легко можно приготовить вкусный и сытный омлет с капустой на завтрак.
Омлет с капустой
Источник: 1 Минута
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