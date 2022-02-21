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Что стало с культовым платьем Шерон Стоун из «Основного инстинкта»
Одним из самых запоминающихся образов фильма «Основной инстикт» стала Кэтрин Трамелл в исполнении обворожительной Шерон Стоун, которая облачилась в сексуальное белое платье для сцены с допросом. Накануне актриса раскрыла судьбу культового наряда.
В фильме «Основной инстинкт» практически все костюмы шились специально для Шерон Стоун. И оказалось, что после съемок фильма звезда забрала их себе, что объяснила мизерным гонораром за участие в ленте.
«Я заработала 500 тысяч долларов, Майкл Дуглас — 14 млн долларов. Так что сохранить мои костюмы было очень разумно», — цитирует Шерон издание InStyle.
Источник:Новости Ю
Темы: кино
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