Чтобы лапки не замерзли: в Харьковском приюте для животных утепляют вольеры

В тепле - благодаря добрым людям. В Харьковском коммунальном приюте для животных утепляют вольеры для собак. Чтобы животные не мерзли в суровые морозы, которые пришли на Восток страны в конце недели. Вещи для утепления приносят горожане.

Четырехлетнему хаски Максу - лишь бы играть. Макс - непоседливый и общительный. Утепление вольера воспринимает как игру. Хаски с их густой и теплой шерстью морозов не боятся.

Но в приюте утепляют все вольеры.

В этом живут Беспородные Гермес и Агата.

Вещи для утепления вольеров приносят неравнодушные горожане. Акция по сбору вещей стартовала в прошлом году в ноябре. Теплые вещи несут до сих пор. Это могут быть старые пальто, кофты, дубленки или ковры.

А вот все, что содержит вату, пух и синтепон, - под запретом. Животные живут в вольерах по двое, трое. Могут, играя, порвать такие вещи.

ОЛЬГА ГОЛУБЕВА, пресс-секретарь КП "Центр обращения с животными"

Весь цей пух, вся ця вата може насипатись у їжу, у корм, падати у воду. Собака це може просто в грі з'їсти. Вата, пух, синтепон не перетравлюються у шлунку собаки, і дістати це можно тільки хіріргічним методом. Тобто це проводиться операція

А эти малыши, хоть теплой шерсти не имеют, зимой не замерзнут. Их вольеры - двойные. Часть выходит на улицу, остальная - в тепле. Здесь даже вода не замерзает. Но несмотря на размеры и особенности пород, для всех без исключения собак в приюте зимой - особый рацион

ДМИТРИЙ ВОЙЦЕХОВСКИЙ, ст. ветеринарный врач КП "Центр обращения с животными"

Помимо того, что утепляем, мы постоянно контролируем, чтобы собаки не худели. Дело в том, что те рекомендации , которые написани на мешке с кормом, от производителя, они написаны для собак, которые содержатся в домашних условиях. Где-то на 15% больше корма идет, чем в летнее время

Сейчас в приюте, рассказали его сотрудники, живут более полутора сотен собак. Большие и маленькие, игривые и спокойные, благородного происхождения и беспородные. Все - с надеждой смотрят на каждого посетителя приюта. Потому что хотят в семью. Потому согреть животное из приюта можно не только одеялом и пледом. И тогда те щедро отблагодарят новых хозяев душевным теплом.

Агентство Телевидения Новости