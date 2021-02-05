Чтобы обеспечить Виктора Павлика, беременная Репяхова собирается работать в декрете

Ребенок Виктора Павлика и Кати Репьяховой был желанным, но внезапным

Пока Виктор Павлик ходит на интервью, фанаты пристально следят за его личной жизнью, и за его супругой. Семейная пара по очереди ходит на топовые программы телеканалов и рассказывает о своих планах на ближайшее время, в частности о том, как во времена карантина и тяжелой ситуации с работой решились завести ребенка.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова на 5 месяце беременности

Катя рассказывала, что ребенка они с Виктором Франковичем планировали, однако не думали, что это произойдет вот так — первые несколько попыток были не очень удачными, а потом, когда никто не ожидал, Репьяхова увидела у себя на тесте загадочные две полоски.

Екатерина Репьяхова заявила, что в декрет идти не собирается

Накануне в одном из интервью Екатерина поделилась, что сейчас у них очень мало денег, они "в жестком минусе" из-за отмены карантина, и ежемесячно теряют около 150 тысяч гривен, из-за чего пришлось отложить покупку жилья и продать машину Екатерины.

Виктор Павлик живет на деньги жены, так как своих доходов почти нет

Чтобы сохранить материальное положение семьи на плаву, Екатерина планирует в меру своих сил вовсе не уходить в декрет. Об этом она сообщила на своей страничке в Инстаграм, чем породила бурю обсуждений и осуждений в свой адрес.

"С 1 апреля я уйду в декрет и как предприниматель даже буду получать какие-то деньги. Но это на бумагах так. На самом деле, я не планирую себя ограничивать в любимом занятии - в концертной деятельности. Сколько смогу, буду ездить. Я свято верю, что весной у нас уже будет тур по небольшим городам", — написала беременная жена Виктора Павлика в своем Инстаграм-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CK365HzHoOe/?igshid=5vut72tf647p

Источник: 1 Минута