Чтобы рис был рассыпчатым и вкусным: кулинары раскрыли 5 секретов
Правильно приготовленный рис не только является невероятно вкусным, но и эстетически смотрится весьма привлекательно.
Однако хозяйки часто сталкиваются с тем, что он превращается в слипшуюся массу, которую даже не особенно хочется пробовать.
Как оказалось, существует несколько секретов, которые позволят вам защититься от провала.
В чем они заключаются:
1. Вода.
Можно рис предварительно замочить хотя бы на часок - таким образом мы не только поможем очиститься ему от загрязнений, но и нейтрализуем крахмал, заставляющий его слипаться.
После этого не забудьте промыть рис еще несколько раз.
2. Соотношение.
Если вы готовите классический рис, то стоит помнить золотое правило: воды должно быть в 2 раза больше.
3. Емкость.
Идеальным для риса считается традиционный казан, в котором его готовят жители Азии. Если у вас его нет, то подойдут кастрюля или сковородка. Главное, чтобы у них было толстое дно.
4. Соль.
Чтобы рис вышел вкусным и рассыпчатым, вода изначально должна быть подсоленной.
5. Таймер.
Стандартный рис готовится быстро - 20 минут и он готов.
Источник: www.belnovosti.by/