Чтобы рис был рассыпчатым и вкусным: кулинары раскрыли 5 секретов

Правильно приготовленный рис не только является невероятно вкусным, но и эстетически смотрится весьма привлекательно.

Однако хозяйки часто сталкиваются с тем, что он превращается в слипшуюся массу, которую даже не особенно хочется пробовать.

Как оказалось, существует несколько секретов, которые позволят вам защититься от провала.

В чем они заключаются:

1. Вода.

Можно рис предварительно замочить хотя бы на часок - таким образом мы не только поможем очиститься ему от загрязнений, но и нейтрализуем крахмал, заставляющий его слипаться.

После этого не забудьте промыть рис еще несколько раз.

2. Соотношение.

Если вы готовите классический рис, то стоит помнить золотое правило: воды должно быть в 2 раза больше.

3. Емкость.

Идеальным для риса считается традиционный казан, в котором его готовят жители Азии. Если у вас его нет, то подойдут кастрюля или сковородка. Главное, чтобы у них было толстое дно.

4. Соль.

Чтобы рис вышел вкусным и рассыпчатым, вода изначально должна быть подсоленной.

5. Таймер.

Стандартный рис готовится быстро - 20 минут и он готов.

Источник: www.belnovosti.by/

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