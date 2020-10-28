Чудесный шоколадный пирог со сливочным кремом: выпечка получается нежной, как облако
Ингредиенты (форма 18 см):
Крем:
- Сливочный сыр 190 г
- Сахар 40 г
- Яичный белок 1 шт.
- Крахмал кукурузный 10 г
Тесто:
- Подсолнечное масло 30 г (теплое)
- Какао 15 г
- Сахар 20 г
- Соль
- Яичные желтки 4 шт.
- Молоко 30 г (комнатной температуры)
- Мука 45 г
- Разрыхлитель 3 г
- Яичные белки 4 шт.
- Сахар 40 г
Приготовление:
Приготовьте крем. Сливочный сыр смешайте с сахаром. Перемешайте сначала лопаткой до однородности, затем взбейте миксером до пышности.
Добавьте яичный белок и снова взбейте. Соедините с крахмалом.
Шоколадное тесто. К теплому растительному маслу добавьте какао, сахар и соль. Перемешайте.
Влейте молоко, добавьте яичные желтки и перемешайте. В конце соедините с просеянной мукой.
Яичные белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков, а потом смешайте с тестом.
Половину теста отправьте в форму, разровняйте лопаткой. Выпекать 15 минут при 150 ℃.
Затем выложите половину крема и вторую часть теста. Крем, который остался, переложите в кондитерский мешок (пакет) и сверху на пироге нарисуйте «решетку». Выпекать еще 45 минут при 150 ℃.
Источник: 1 Минута