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Сегодня 17:55
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Чудесный шоколадный пирог со сливочным кремом: выпечка получается нежной, как облако

Чудесный шоколадный пирог со сливочным кремом: выпечка получается нежной, как облако

Ингредиенты (форма 18 см):

Крем:

  • Сливочный сыр 190 г
  • Сахар 40 г
  • Яичный белок 1 шт.
  • Крахмал кукурузный 10 г

Тесто:

  • Подсолнечное масло 30 г (теплое)
  • Какао 15 г
  • Сахар 20 г
  • Соль
  • Яичные желтки 4 шт.
  • Молоко 30 г (комнатной температуры)
  • Мука 45 г
  • Разрыхлитель 3 г
  • Яичные белки 4 шт.
  • Сахар 40 г
Приготовление:

Приготовьте крем. Сливочный сыр смешайте с сахаром. Перемешайте сначала лопаткой до однородности, затем взбейте миксером до пышности.

Добавьте яичный белок и снова взбейте. Соедините с крахмалом.

Шоколадное тесто. К теплому растительному маслу добавьте какао, сахар и соль. Перемешайте.

Влейте молоко, добавьте яичные желтки и перемешайте. В конце соедините с просеянной мукой.

Яичные белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков, а потом смешайте с тестом.

Половину теста отправьте в форму, разровняйте лопаткой. Выпекать 15 минут при 150 ℃.

Затем выложите половину крема и вторую часть теста. Крем, который остался, переложите в кондитерский мешок (пакет) и сверху на пироге нарисуйте «решетку». Выпекать еще 45 минут при 150 ℃.

Источник: 1 Минута

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