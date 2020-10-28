Чудесный шоколадный пирог со сливочным кремом: выпечка получается нежной, как облако

Ингредиенты (форма 18 см):

Крем:

Сливочный сыр 190 г

Сахар 40 г

Яичный белок 1 шт.

Крахмал кукурузный 10 г

Тесто:

Подсолнечное масло 30 г (теплое)

Какао 15 г

Сахар 20 г

Соль

Яичные желтки 4 шт.

Молоко 30 г (комнатной температуры)

Мука 45 г

Разрыхлитель 3 г

Яичные белки 4 шт.

Сахар 40 г

Приготовление:

Приготовьте крем. Сливочный сыр смешайте с сахаром. Перемешайте сначала лопаткой до однородности, затем взбейте миксером до пышности.

Добавьте яичный белок и снова взбейте. Соедините с крахмалом.

Шоколадное тесто. К теплому растительному маслу добавьте какао, сахар и соль. Перемешайте.

Влейте молоко, добавьте яичные желтки и перемешайте. В конце соедините с просеянной мукой.

Яичные белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков, а потом смешайте с тестом.

Половину теста отправьте в форму, разровняйте лопаткой. Выпекать 15 минут при 150 ℃.

Затем выложите половину крема и вторую часть теста. Крем, который остался, переложите в кондитерский мешок (пакет) и сверху на пироге нарисуйте «решетку». Выпекать еще 45 минут при 150 ℃.

Источник: 1 Минута