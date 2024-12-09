Цікаві старовинні та сучасні предмети з усіх частин світу

У всьому світі налічується безліч унікальних предметів, інструментів та навіть звичайних іграшок, які мають незвичну форму або призначення. А у цій статті ми розповімо про топ найпопулярніших з них, а також для чого вони використовуються.

1. Старовинні іграшки для дорослих

Сьогодні аби замовити секс-іграшку для чоловіка або жінки досить обрати її з асортименту БрокенСофа https://brokensofa.com.ua/ua/sex-igrashki-ua, де представлені товари з силікону, кібер-шкіри та інших матеріалів, що максимально наближають їх до реального людського тіла.

А от у древні часи такої розкоші не було, а тому іграшки для дорослих тоді були чималенькими за розміром, а ще – з твердих, негнучких матеріалів. В історії можна зустріти багато варіантів іграшок, якими задовольняли себе не лише жінки, а й чоловіки. Всі вони мали класичну, фалічну форму, але при цьому вирізнялись своїми матеріалами.

Серед найпопулярніших з них – слонова кістка, натуральне дерево, відполіроване до блиску, а ще – нефрит та дорогоцінне, поліроване каміння. Пізніше почались металеві іграшки, відлиті у формах, та навіть вироби з мармуру.

2. Годинник з Сонячною Системою

Годинник від ювелірного дому Van Cleef & Arpels має унікальний циферблат, який не просто показує час або містить класичні стрілки. Його особливість полягає у тому, що він створений за формою Сонячної Системи.

Але й на цьому його особливості не закінчуються, адже циферблат буквально містить дорогоцінне каміння, яке імітує планети, а також демонструє період їх обертання довкола Сонця. Цікаво, що повний оберт усіх планет на циферблаті відбувається за дванадцять годин за допомогою спеціального механізму, який містить автоматичне підзаведення.

3. Круглі гральні карти

А чи знаєте ви про історію виникнення гральних карт, які на своєму початку зовсім не були прямокутними? Насправді історики й досі сперечаються щодо того, в якій країні вперше винайшли цю гру – в Індії або у Персії.

Деякі історичні джерела мовлять про те, що ще під час домінування персів над іншими країнами аристократи тих часів грали у гру, яка містила дванадцять карт та вісім ігрових мастей. Однак вже у 17 столітті під впливом мусульманства про гру забули.

А от в Індії навіть сьогодні існують унікальні гральні карти, які зберегли свій історичний колорит. Вони звуться ганджифа, й мають круглу форму, а також суто індійські символи, наприклад, бога Шиву з чотирма руками, який тримає кубок, меч, жезл та монету.

4. Медальйон для парфумів

А ці вінтажні речі отримали нове життя й сьогодні їх можна знайти практично у будь-яких ювелірних майстернях. Раніше, особливо у середньовічній Європі, у таких медальйонах могли носити не лише дрібку парфумів, аби стерти неприємний запах тіла та косметики, а ще й медичні пахощі.

Медальйони часто мали форму невеликої кульки або флакончика, куди наливали кілька крапель парфумованої туалетної води. Для того, аби вона довго трималась у медальйоні й повільно ширила свої пахощі, обирались спеціальні аромати з високим вмістом натуральних рослинних олій.

5. Котяча лампа

У старовину дуже любили створювати доволі дивні за своєю суттю та формою речі, які мали практичне значення. Наприклад, як ця лампа з фарфору у вигляді кішки. Вона була розроблена в Азії для дітей, які бояться темряви.

Усередині лампи – невеликий простір, в який можна помістити свічку. Коли вона розпалювалась, то світло линуло через очі кішки, що створювало джерело освітлення й допомагало дитині заснути.

Також вважалось, що світло у кімнаті у нічний час допоможе відлякати щурів, адже у старовину кішки з сяючими очима були захисниками від гризунів.