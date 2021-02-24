Clubhouse – безопасен или нет? Специалист по кибербезопасности рассказал об угрозах новой соцсети

В Украине на 16 февраля зафиксировано 77 тысячи установок приложения.

Социальная сеть Clubhouse буквально захватила умы украинских юзеров и не только. Необычный формат соцсети привлек многих. Продвинутые пользователи соцсетей начали массово регистрироваться в Clubhouse, чем только «подлили масла» в популярность приложения.

Только в Украине, по данным сервиса Sensor Tower, на 16 февраля зафиксировано 77 тысячи установок приложения. При этом общее число пользователей соцсети на 18 февраля превысило 8 миллионов. Кроме того, ежедневно часы в приложении проводят около 2 миллионов человек.

Насколько приложение Clubhouse безопасно и стоит ли ждать нового скандала со сливом данных украинцев – разбиралась редакция APnews.

Что не так с Clubhouse

По словам специалиста по кибербезопасности Виталия Якушева, Clubhouse использует не безопасные технологии.

"С Clubhouse уже было расследование безопасников, находили, что они используют небезопасные технологии и инфраструктуру, которая потенциально может обслуживаться, физически находиться в Китае", - указал эксперт.

При этом он отметил, если пользователь "заходит" в Clubhouse через другие соцсети, то приложение собирает с них данные, которые потом неизвестно как используются.

"Если устанавливается приложение Clubhouse на iOS и если вы регистрируетесь с помощью соцсетей, есть возможность входа в приложение через Instagram, Twitter, то это приложение при регистрации через эти соцсети тянет информацию из этих приложений информацию, которую может получить. Соответственно собирается какой-то набор персонализированных и персональных данных, которые собираются в Clubhouse, и куда дальше она идет неизвестно. На данный момент они еще не ответили на запрос одного из комиссаров по защите персональных данных Европейского союза, который написал открытое письмо и попросил согласно европейскому регламенту дать ответ о том, что собирают, как собирают и что с этим делают", - рассказал Якушев.

Clubhouse безопасен или нет?

Эксперт отметил, что безопасность данных пользователей всех интересует в последнюю очередь.

"Безопасность всех интересует всегда в последнюю очередь, потому что все считают, что это расходы, особенно если касается безопасности клиентских данных, то всем все равно, поэтому вопросы безопасности решаются всегда в последнюю очередь. Как только они стали популярны и попал на радар различных служб и регуляторных органов, так и возник вопрос безопасности. Такая же ситуация и с другими соцсетями популярными и нет. У них или не было безопасности, или не до сих пор. То, что эта соцсеть работает достаточно давно, то это не говорит, что она уже безопасна. Пока это не касается их денег и их лично, а касается наших данных, то это в последнюю очередь, пока их не заставят или какая-нибудь атака с утечкой информации, или регулятор", - объяснил эксперт по кибербезопасности.

Также он сообщил, что представители Clubhouse заверили в конфиденциальности разговоров внутри приложения.

"По словам Clubhouse, разговоры внутри приложения не сохраняются. Мы не можем прослушать свои записи, но проверить это невозможно пока кто-нибудь не взломает и не найдет, где сохраняются аудиозаписи. В случае с Clubhouse они блокируют даже тех, кто пытается записать какой-то эфир. Официально они не хранят аудиозаписи, но они могут делать неофициально, как многие соцсети", - объяснил Якушев.

По его словам, он не готов сказать, что сеть безопасна, как и то, что она не безопасна.

"Я говорю, что есть риски, там не безопасно хранятся наши данные. Есть риски, что эти данные будут использованы для каких-то своих целей, в лучшем случае маркетинговых и в лучшем случае обезличено. В худшем случае это будет еще од ин источник данных для Facebook, для Google для таргетированной рекламы", - подчеркнул эксперт

Скрытая угроза в Clubhouse

Специалист по кибербезопасности напомнил, что для разблокировки телефона мы часто используем биометрические данные, которые в совокупности с голосом можно использовать против человека.

"У нас используются биометрические данные для входа в телефон – отпечатки пальцев, скан сетчатки глаза или лица. Это уже все собрали о нас и остался только голос. До этого образцы голоса собирали голосовые помощники. Тут же у всех, кто общается в Clubhouse, собирают голосовые отпечатки, которые можно привязать к данным пользователей Facebook", - объяснил Якушев.

По его словам, записи голоса человека можно использовать для создания дипфейков

"Пишется текст, который потом воспроизводится голосом того или иного человека с такой же интонацией. Отличить такую запись от реальной фактически невозможно", - подытожил эксперт.

Источник: apnews.com.ua/

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