Цього року ПЦУ буде святкувати два Різдва

Митрополит Переяславський та Вишнівський Православної Церкви України Олександр Драбинко вважає, що Церква може святкувати Різдво за обома календарями – Юліанським та Григоріанським.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини, передають Факти.

За словами митрополита, наразі складно сказати, у скільки храмах будуть проводити святкові Служби 25 грудня або 6 січня.

– Статистика буде відома пізніше, але, дивлячись на ту активність в інтернеті, як обговорюється це питання, ми можемо сказати, що більшість все-таки дотримується старого стилю, і він традиційний для кожного з нас. Хоча хто був в Європі, той, звісно, перейнявся тими традиціями. Я думаю, що якщо відсвяткуємо двічі – нічого грішного в цьому не буде, – зазначає він.

Священнослужитель пояснив, що робити у разі, якщо в одній громаді частина людей хоче відзначити Різдво 25 грудня, а інша частина – 6 січня.

– Знайте, молитви зайвої не буває. Якщо говорити по-богословськи, то ми Різдво Христове відзначаємо за кожною Божественною Літургією, яку завершуємо, тобто 365 разів на рік. Ми згадуємо Євангельські події, в яких згадується і Різдво, і Воскресіння, і Голгофа, і Вознесіння Господа на небесах, – розповів митрополит.

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