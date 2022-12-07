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Цього року ПЦУ буде святкувати два Різдва

Цього року ПЦУ буде святкувати два Різдва

Митрополит Переяславський та Вишнівський Православної Церкви України Олександр Драбинко вважає, що Церква може святкувати Різдво за обома календарями – Юліанським та Григоріанським.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини, передають Факти.

За словами митрополита, наразі складно сказати, у скільки храмах будуть проводити святкові Служби 25 грудня або 6 січня.

– Статистика буде відома пізніше, але, дивлячись на ту активність в інтернеті, як обговорюється це питання, ми можемо сказати, що більшість все-таки дотримується старого стилю, і він традиційний для кожного з нас. Хоча хто був в Європі, той, звісно, перейнявся тими традиціями. Я думаю, що якщо відсвяткуємо двічі – нічого грішного в цьому не буде, – зазначає він.

Священнослужитель пояснив, що робити у разі, якщо в одній громаді частина людей хоче відзначити Різдво 25 грудня, а інша частина – 6 січня.

– Знайте, молитви зайвої не буває. Якщо говорити по-богословськи, то ми Різдво Христове відзначаємо за кожною Божественною Літургією, яку завершуємо, тобто 365 разів на рік. Ми згадуємо Євангельські події, в яких згадується і Різдво, і Воскресіння, і Голгофа, і Вознесіння Господа на небесах, – розповів митрополит.

Агентство Телевидения Новости

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