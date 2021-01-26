Дан Балан — мужчина нарахсват: Наталья Валевская настойчиво пытается подвинуть Тину Кароль
Как активный пользователь социальных сетей, Наталья часто публикует у себя в Instagram новые фото и видео. На ее профиль подписаны уже больше 100 тысяч человек и она регулярно радует их новостями из творческой жизни.
Наталья Валевская
Особого внимания заслуживает недавняя публикация Валевской, в которой она похвасталась парой совместных фото с Даном Баланом.
Артисты позируют с улыбкой на лице, сидя в обнимку на диване. Наталья надела роскошное серебристое платье с высоким вырезом на юбке и глубоким декольте, а Дан выбрал более спортивный образ — черные джинсы с дырками на коленях и черную кофту, под которой виднеется белая рубашка в полоску.
"Делаем дуэт? Два года назад имела очень приятную встречу с певцом, композитором и любимцем женщин Даном Баланом. Это человек, от которого прямо прет бешеная энергетика, чувствуется харизма и исключительный талант, который способен вести за собой", — написала Валевская.
Чтобы смягчить удар в комментариях, она также подметила в подписи к фото, что ей нравится дуэт Балана с Кароль. Впрочем, это не сильно помогло, судя по реакции многочисленных поклонников:
- "Хватит уже Дану дуэты, а то с кем бы не спел, сразу сватают";
- "Разрешит ли это Тина Кароль?";
- "Дан уже занят, приносим свои извинения";
- "Сделала себе хороший пиар-ход";
- "Не тот уровень", — пишут пользователи.
Комментарии пользователей Instagram
Стоит отметить, что предполагаемая пара Тины и Дана никак не комментирует слухи об отношениях, хотя их редкие совместные появления в сети лишь подливают масла в огонь.
Больше подробностей их тайного романа можно узнать из следующего видео:
Источник: 1 Минута