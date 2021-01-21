Дан Балан сбежал от Тины Кароль “на другую планету”: в семье молдавского мачо и поп-дивы назревает скандал

В Украине героя статьи знают и любят благодаря его участию в вокальном шоу "Голос страны", где он занимал кресло звездного наставника в девятом и десятом сезонах. Именно с того момента, как считает публика, между Тиной Кароль и Даном Баланом завязались отношения.

В это легко поверить, учитывая то, как они вели себя на камеру, демонстрируя явный интерес и симпатию друг к другу. Какая-то часть зрителей не верит в искренность их романа, считая, что все это заранее прописано в сценарии, однако продюсер проекта Владимир Завадюк уверяет, что к чувствам Дана и Тины непричастен никто, кроме их самих.

Тина Кароль и Дан Балан

Важно отметить, что потенциальные возлюбленные избегают комментариев на эту тему и тщательно скрывают свою личную жизнь. Впрочем, фанаты не перестают верить, что однажды артисты официально объявят об отношениях и перестанут прятаться.

Дан Балан

Как только в Инстаграмах Тины Кароль и Дана Балана появляются новые публикации, пользователи сети тут же пытаются найти любой намек на их любовь. Если украинская поп-дива регулярно радует подписчиков свежими фото и видео, то молдавский мачо делает это нечасто, поэтому каждый его пост для поклонников буквально на вес золота.

На этот раз Дан в Stories показал фрагмент со съемок клипа "на другой планете", чем тут же заинтересовал публику.

Скриншот из Инстаграма Дана Балана

Судя по всему, речь идет о клипе на песню "Дышат о любви", которую он спел в дуэте с экс-подопечной с "Голоса страны" Индирой Едильбаевой.

Дан Балан и Индира Едильбаева

К слову, многие сочли их совместную работу поводом для ревности Тины, ведь такой вопрос Балану задавал даже Юрий Горбунов в рамках "Танцев со звездами" — не приревновала ли его Кароль. Певец традиционно ушел от ответа и предложил то же самое спросить у нее самой.

Больше подробностей о тайном романе звездной пары смотрите в видео:

Источник: 1 Минута