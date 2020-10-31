Даня Милохин впервые рассказал о жизни в детском доме: «Нас били за любую шалость. Была дедовщина»

Герой нашей сегодняшней статьи — популярный тиктокер с многомиллионной аудиторией, начинающий музыкант и 18-летний миллионер. Однако так было далеко не всегда, ведь детство нынешнего кумира огромной армии подростков выдалось непростым.

Когда Даниилу было всего 3 годика, родители развелись, после чего отправили его вместе со старшим братом Ильей в детский дом в Оренбурге, где они провели долгих 10 лет. Там, к слову, жил и солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов.

Юрий Шатунов

Попав в приемную семью, для мальчиков стало большой неожиданностью, что за двойки в школьном дневнике или обычные ребяческие шалости их не бьют:

«В детском доме была дедовщина. Взрослые пацаны за какую-то оплошность якобы учили нас — били. Это было такое воспитание», — признался Милохин в эфире «Вечернего Урганта».

Даня на «Вечернем Урганте»

Даня тут же понял, что нужно пользоваться добротой матери с отцом, в результате чего принес им много проблем:

«С полицией приезжал… Куча гадостей была на самом деле».

Даня Милохин

Став совершеннолетним, парень переехал в Москву, где всего за какие-то несколько месяцев превратился в настоящую суперзвезду. Тогда с приемными родителями были довольно натянутые отношения, но сейчас все хорошо.

«Я помогаю им, мы общаемся. Отец бизнес свой построить хочет и я помогу ему и материально, и рекламой», — рассказал Милохин.

Интересно, что он всегда был уверен в том, что станет успешным блогером. Впрочем, так и получилось. Помогла ему в этом непоколебимая вера в себя.

Даня зарабатывает миллионы

Сейчас популярные артисты выстраиваются в очередь, чтобы записать дуэт с Даней, включая таких вершин эстрады, как Николай Басков. На достигнутом останавливаться он не собирается, так что в шоу-бизнес он пришел всерьез и надолго.

Источник: 1 Минута