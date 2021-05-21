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Дантес поделился списком фильмов, которые смотрит, пока жена Надя Дорофеева на работе

Дантес поделился списком фильмов, которые смотрит, пока жена Надя Дорофеева на работе

Одна из его недавних публикаций в Инстаграм снова побудила такие слухи. В разгар трудовых будней музыкант сделал пост о своих любимых фильмах, что натолкнуло фанатов на мысль о том, будто бы в рабочее время он сидит дома и смотрит фильмы.

Вот что советует своим поклонникам смотреть Дантес:

  • Вкус жизни (еда/отношения)
  • Пряности и страсти (про французскую и индийскую кухню)
  • Один день (трогательная легкая мелодрама)
  • Street Food Asia (нереально красивый фуд блог на Netflix)
  • Девушка в тумане (тут один саундтрек есть)
  • Тень и кость (Netflix просто подогнал сериал фэнтези, всё как в старые добрые, только снято круто)
  • Feel the beat (Netflix. Вначале мне показался сильно тупым,банальным и предсказуемым фильмом. Пока не просёк мощный сарказм спрятанный сценаристами)
  • Военный ныряльщик
  • Unbelievable (Не то чтоб он сильно лёгкий, конечно, но интересный)
  • Mank американский биографический драматический фильм 2020 года режиссёра Дэвида Финчера по сценарию его отца Джека Финчера.
  • Суд над Чикагской семеркой (Ну просто ооочень крутой фильм, да ещё и на реальных событиях, да ещё и каст великолепный)

https://www.instagram.com/p/CPIteaJMrwZ/?utm_medium=copy_link 

На фото Дантес позирует на диване в гостиной в их с Надеждой Дорофеевой доме.

К слову, недавно Дорофеева дала программе "Зірковий шлях" большое интервью, где рассказала, что они с Вовой никогда не жили в доме, и не хотели, однако потом все же решили попробовать. Надежда и Владимир наняли профессионалов, и потребовали несколько пунктов — соединенная кухня и гостиная, а также большая гардеробная, которая будет рядом с комнатой Нади. Оба требования были выполнены. Также у Нади и Вовы дома есть детская, однако в ней еще не завершили ремонт — говорят, что нет острой необходимости.

Источник: 1 Минута

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