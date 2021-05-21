Дантес поделился списком фильмов, которые смотрит, пока жена Надя Дорофеева на работе
Одна из его недавних публикаций в Инстаграм снова побудила такие слухи. В разгар трудовых будней музыкант сделал пост о своих любимых фильмах, что натолкнуло фанатов на мысль о том, будто бы в рабочее время он сидит дома и смотрит фильмы.
Вот что советует своим поклонникам смотреть Дантес:
- Вкус жизни (еда/отношения)
- Пряности и страсти (про французскую и индийскую кухню)
- Один день (трогательная легкая мелодрама)
- Street Food Asia (нереально красивый фуд блог на Netflix)
- Девушка в тумане (тут один саундтрек есть)
- Тень и кость (Netflix просто подогнал сериал фэнтези, всё как в старые добрые, только снято круто)
- Feel the beat (Netflix. Вначале мне показался сильно тупым,банальным и предсказуемым фильмом. Пока не просёк мощный сарказм спрятанный сценаристами)
- Военный ныряльщик
- Unbelievable (Не то чтоб он сильно лёгкий, конечно, но интересный)
- Mank американский биографический драматический фильм 2020 года режиссёра Дэвида Финчера по сценарию его отца Джека Финчера.
- Суд над Чикагской семеркой (Ну просто ооочень крутой фильм, да ещё и на реальных событиях, да ещё и каст великолепный)
https://www.instagram.com/p/CPIteaJMrwZ/?utm_medium=copy_link
На фото Дантес позирует на диване в гостиной в их с Надеждой Дорофеевой доме.
К слову, недавно Дорофеева дала программе "Зірковий шлях" большое интервью, где рассказала, что они с Вовой никогда не жили в доме, и не хотели, однако потом все же решили попробовать. Надежда и Владимир наняли профессионалов, и потребовали несколько пунктов — соединенная кухня и гостиная, а также большая гардеробная, которая будет рядом с комнатой Нади. Оба требования были выполнены. Также у Нади и Вовы дома есть детская, однако в ней еще не завершили ремонт — говорят, что нет острой необходимости.
Источник: 1 Минута