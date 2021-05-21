Дантес поделился списком фильмов, которые смотрит, пока жена Надя Дорофеева на работе

Одна из его недавних публикаций в Инстаграм снова побудила такие слухи. В разгар трудовых будней музыкант сделал пост о своих любимых фильмах, что натолкнуло фанатов на мысль о том, будто бы в рабочее время он сидит дома и смотрит фильмы.

Вот что советует своим поклонникам смотреть Дантес:

Вкус жизни (еда/отношения)

Пряности и страсти (про французскую и индийскую кухню)

Один день (трогательная легкая мелодрама)

Street Food Asia (нереально красивый фуд блог на Netflix)

Девушка в тумане (тут один саундтрек есть)

Тень и кость (Netflix просто подогнал сериал фэнтези, всё как в старые добрые, только снято круто)

Feel the beat (Netflix. Вначале мне показался сильно тупым,банальным и предсказуемым фильмом. Пока не просёк мощный сарказм спрятанный сценаристами)

Военный ныряльщик

Unbelievable (Не то чтоб он сильно лёгкий, конечно, но интересный)

Mank американский биографический драматический фильм 2020 года режиссёра Дэвида Финчера по сценарию его отца Джека Финчера.

Суд над Чикагской семеркой (Ну просто ооочень крутой фильм, да ещё и на реальных событиях, да ещё и каст великолепный)

https://www.instagram.com/p/CPIteaJMrwZ/?utm_medium=copy_link

На фото Дантес позирует на диване в гостиной в их с Надеждой Дорофеевой доме.

К слову, недавно Дорофеева дала программе "Зірковий шлях" большое интервью, где рассказала, что они с Вовой никогда не жили в доме, и не хотели, однако потом все же решили попробовать. Надежда и Владимир наняли профессионалов, и потребовали несколько пунктов — соединенная кухня и гостиная, а также большая гардеробная, которая будет рядом с комнатой Нади. Оба требования были выполнены. Также у Нади и Вовы дома есть детская, однако в ней еще не завершили ремонт — говорят, что нет острой необходимости.

Источник: 1 Минута