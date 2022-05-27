Даша Квиткова и Никита Добрынин, (Холостяк-9), передали 1 миллион гривен для защитников Украины: все подробности

Совместно с Никитой Добрыниным им удалось собрать 1 миллион гривен, всю сумму они направили для поддержки украинской армии.

Средства были перечислены в фонд Сергея Притулы, известного украинского ведущего, который активно собирает средства и приобретает для военных необходимое снаряжение, устройства с оптической оснасткой, автомобили, дроны, оборудование для медицины, другую технику.

Даша Квиткова и Никита Добрынин выбрали фонд Притулы, так как они восхищаются тем, что делает эта организация.

Даша считает, что в единстве украинцев заключается мощная сила. Блогер рассказала, каким образом им удалось собрать такую серьезную сумму. Они запустили программу обучения по криптовалюте. Все люди, заплатившие за учебу, причастны к благому делу в поддержке ВСУ.

Добрынин и Квиткова видят, насколько сильна помощь фонда Притулы для наших защитников. Известную семейную пару переполняет гордость за себя и свою команду. Они считают, что сбылась мечта, когда перечислили миллион для украинской армии.

Все произошло благодаря собранности команды и активности учеников.

Сразу после вторжения рф в Украину Даша с маленьким сыном уехала в Ивано-Франковск, а Никита остался в Киеве, записался в территориальную оборону. Жизнь в разлуке была сложной, и в середине мая, когда супруги решили, что стало намного спокойнее, Квиткова с сыном вернулась в Киев.

Источник: 1 Минута