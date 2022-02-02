Давно не виделись: счастливые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании

Пара развеяла слухи о своем расставании эффектным появлением

Практически весь январь репортеры охотились за выходами Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, вот только влюбленные не появлялись вместе. Поклонники строили догадки относительно громкого романа, некоторые предположили, что это лишь грамотный пиар-ход и контракт подошел к концу. Однако вчера вечером Джей Ло и Бена снова заметили вместе. Пара отправилась вдвоем на романтическое свидание, оба были в отличном настроении.

Для вечера Джей Ло выбрала юбку макси в шотландскую клетку, объемный черный блейзер и прозрачный топ. Бен Аффлек тоже был в вечернем образе: актер сделал ставку на темно-синие вельветовые брюки, рубашку и строгое пальто.

Источник: Новости Ю

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