Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:42
Просмотров: 149

Давно не виделись: счастливые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании

Давно не виделись: счастливые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании

Пара развеяла слухи о своем расставании эффектным появлением

Практически весь январь репортеры охотились за выходами Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, вот только влюбленные не появлялись вместе. Поклонники строили догадки относительно громкого романа, некоторые предположили, что это лишь грамотный пиар-ход и контракт подошел к концу. Однако вчера вечером Джей Ло и Бена снова заметили вместе. Пара отправилась вдвоем на романтическое свидание, оба были в отличном настроении.

Для вечера Джей Ло выбрала юбку макси в шотландскую клетку, объемный черный блейзер и прозрачный топ. Бен Аффлек тоже был в вечернем образе: актер сделал ставку на темно-синие вельветовые брюки, рубашку и строгое пальто.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: шоубизнес

Читайте ещё:

Кім Кардашян стала багатшою на 600 мільйонів доларів: яким капіталом тепер володіє зірка
Сегодня 12:55    143
На їхні пологи чекає весь світ: 3 знаменитості, які скоро стануть мамами
01.02.2022 11:15    364
Був пригніченим та сумним, – чому Ед Ширан вже 7 років не користується телефоном
01.02.2022 11:12    237
Вакарчук запел по-новому. "Океан Ельзи" презентовал клип на песню "Весна"
28.01.2022 12:03    511
Как Марина Хлебникова выглядит после пожара: в сеть слили видео
28.01.2022 10:52    589
Джейсон Момоа после расставания с Лизой Боне переселился в автофургон за $750 тысяч
27.01.2022 11:01    559
От эмоций расплакалась, – Злата Огневич отреагировала на задержание преследователя
27.01.2022 10:46    520
Переслідувача Злати Огнєвіч, який погрожував їй вбивством, затримали у Києві
25.01.2022 17:50    359
Перестала со мной общаться, – Тоня Матвиенко рассказала, о сложных отношения с дочерью
24.01.2022 16:01    568
Канье Уэст официально представил новую девушку
24.01.2022 15:15    343
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 