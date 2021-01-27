Давно забытый рецепт: невероятно нежные и вкусные пальчики на праздничный стол

лук - 1 штука.

мука кукурузная - 2 ст. ложка.

куриный фарш - 1 кг.

яйца - 2 штуки.

мука обычное - 2 ст. ложки.

специи - 2 ч. ложки.

сыр твердый - 100 граммов.

масло сливочное - 200 граммов.

лимонный сок - 2 ст. ложки.

масло.

укроп.

майонез - по вкусу.

разрыхлитель.

Пальчики - закуска по давно забытому рецепту

Что из ингредиентов вам понадобится для приготовления:Процесс приготовления довольно простой. Рецептом делится сайт " Пошепки ".

Куриный фарш нужно заправить специями, мелко измельченным луком, перцем и солью, а также добавить несколько ложек майонеза.

Твердый сыр нужно натереть на терке.

Пальчики в кляре

Ножом нужно нарезать сливочное масло на небольшие кусочки. Затем нарезаем мелко зелень.

На пищевой пленке нам нужно сделать тонкую лепешку из фарша. Предварительно нарезанное масло мы погружаем в укроп, а затем кладем внутрь лепешки из фарша. Пищевой пленкой обращаем пальчики, а затем тщательно обмачивают их в муке.

Далее сливочное масло нам нужно обкатать в сыре и завернуть в лепешку из фарша. Продолжаем в таком же порядке и остальные "пальчики".

Затем нам нужно на полчаса отправить "котлеты" в морозильную камеру.

Делаем кляр. Для этого нам нужно смешать яйца с лимонным соком, затем солим, перчим, всыпаем куркуму, сухой чеснок, паприку, 1/4 стакана воды и кукурузную муку, разрыхлитель (его можно заменить содой, но перед тем погасить уксусом). Все тщательно перемешиваем. У вас должна получиться не слишком густая консистенция!

Разогреваем сковородку, наливаем достаточно много растительного масла, начинаем макать пальчики в кляре и обжариваем их с двух сторон до образования золотистой корки!

Источник: 1 Минута