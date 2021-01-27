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27.01.2021 23:42
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Давно забытый рецепт: невероятно нежные и вкусные пальчики на праздничный стол

Давно забытый рецепт: невероятно нежные и вкусные пальчики на праздничный стол

Что из ингредиентов вам понадобится для приготовления:
  • лук - 1 штука.
  • мука кукурузная - 2 ст. ложка.
  • куриный фарш - 1 кг.
  • яйца - 2 штуки.
  • мука обычное - 2 ст. ложки.
  • специи - 2 ч. ложки.
  • сыр твердый - 100 граммов.
  • масло сливочное - 200 граммов.
  • лимонный сок - 2 ст. ложки.
  • масло.
  • укроп.
  • майонез - по вкусу.
  • разрыхлитель.
Процесс приготовления довольно простой. Рецептом делится сайт "Пошепки".

Пальчики - закуска по давно забытому рецепту

Куриный фарш нужно заправить специями, мелко измельченным луком, перцем и солью, а также добавить несколько ложек майонеза.

Твердый сыр нужно натереть на терке.

Давно забытый рецепт: невероятно нежные и вкусные пальчики на праздничный стол Пальчики в кляре

Ножом нужно нарезать сливочное масло на небольшие кусочки. Затем нарезаем мелко зелень.

На пищевой пленке нам нужно сделать тонкую лепешку из фарша. Предварительно нарезанное масло мы погружаем в укроп, а затем кладем внутрь лепешки из фарша. Пищевой пленкой обращаем пальчики, а затем тщательно обмачивают их в муке.

Далее сливочное масло нам нужно обкатать в сыре и завернуть в лепешку из фарша. Продолжаем в таком же порядке и остальные "пальчики".

Затем нам нужно на полчаса отправить "котлеты" в морозильную камеру.

Делаем кляр. Для этого нам нужно смешать яйца с лимонным соком, затем солим, перчим, всыпаем куркуму, сухой чеснок, паприку, 1/4 стакана воды и кукурузную муку, разрыхлитель (его можно заменить содой, но перед тем погасить уксусом). Все тщательно перемешиваем. У вас должна получиться не слишком густая консистенция!

Разогреваем сковородку, наливаем достаточно много растительного масла, начинаем макать пальчики в кляре и обжариваем их с двух сторон до образования золотистой корки!

Источник: 1 Минута

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