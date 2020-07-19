Де на Харківщині знайшли бурштин та інші самоцвіти

Виявляється, що бурштин – це не тільки про Полісся. 50 років тому його знайшли і на Харківщині. А також рисунчасті кремнії і навіть халцедон.

50 років тому в газеті, яка тоді називалась "Соціалістична Харківщина", а зараз "Слобідський край", було надруковано цікавий матеріал про знахідки харківських геологів. Виявляється, на Харківщині, у давніх пісках долини річки Уди знайшли бурштин, а на Лозівщині – блакитний халцедон. І якщо бурштин – це більше матеріал для виготовлення декоративних виробів, то небесно-блакитний халцедон – це камінь, який разом, наприклад, з гранатом та опалом належить до ограночних каменів, а це цінніша сировина. Про перспективи видобування не йшлося, але, може, десь у наступних випусках "Хронографа" вдасться знайти якусь інформацію, а поки що – № 144 від 26 липня 1970 року:

"Наші самоцвіти

Хто з вас не захоплювався дивною красою прозорих алмазів, зелених ізумрудів, синіх сапфірів, червоних рубінів, жовтувато-зеленого янтарю, зеленувато-синьої бірюзи. Є самоцвіти і на Харківщині: янтар, рисунчаті кремнії і халцедон. Янтар поки що вдавалось знаходити в древніх пісках долини річки Уди, поблизу Харкова, і в Пісках Гусарівського кар’єру, розташованого на околиці Барвінкового. Цілком вірогідно, що при проведенні пошукових робіт можуть бути знайдені самоцвіти і в інших місцях.

Особливо багата Харківщина на рисунчаті кремнії чорного, коричневого і світло-сірого кольорів. Якщо уважно оглянути виїмку асфальтового шосе, яке перерізує гору Кременець поблизу Ізюма, можна побачити в крейдяних породах велику кількість кремнію. Він полірується до дзеркального блиску, має красивий малюнок і може бути використаний для сувенірів і мозаїки. Запаси кремнію в нашій області практично невичерпані.

У Лозівському районі, поблизу села Мечебілово, в древніх покладах на глибині до 20 метрів зустрічається галечник, який містить гальку небесно-блакитного халцедону.

Харківська ювелірна фабрика могла б налагодити виготовлення з кремнію красивих, оригінальних сувенірів. Щодо янтарю і халцедону, то питання про їх практичне застосування може бути вирішено після завершення геолого-пошукових робіт". Підпис – Ю. Семенченко, кандидат геолого-мінералогічних наук, геолог Харківської геологорозвідувальної експедиції.

Источник: slk.kh.ua

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