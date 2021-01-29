Деми Мур озадачила изменениями во внешности из-за неудачной пластики

Актриса открыла модный показ Fendi.

Американская актриса Деми Мур открыла показ дома моды Fendi и озадачила фанатов изменениями внешности. Видео с мероприятия, которое состоялось в среду, 27 января, в рамках недели моды в Париже, звезда опубликовала в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Мур дефилировала на эффектном стеклянном подиуме в роскошном атласном костюме черного цвета, который состоял из брюк прямого кроя и топа с широкими рукавами и глубоким декольте. Образ дополнила черная обувь с блестками, золотистый клатч и длинные серьги.

«Осуществила подростковую мечту. Спасибо, Ким Джонс, за то, что я открыла шоу Fendi SS21, и поздравляю с красивым и очаровательным дебютом», – написала Деми.

Однако внимание фанатов привлек не сам показ, а лицо звезды. Они предположили, что Деми сделала неудачную пластику и теперь совершенно не похожа на себя. «Неужели это Деми Мур… Ее не узнать», «К сожалению, но, похоже, она тоже перекроила свое лицо», «Что стало с лицом Деми?», «Для чего тебе такие огромные скулы», – так прокомментировали внешность актрисы пользователи Twitter.

Источник: hronika.info/

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