Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:44
Просмотров: 131

Деми Мур озадачила изменениями во внешности из-за неудачной пластики

Деми Мур озадачила изменениями во внешности из-за неудачной пластики

Актриса открыла модный показ Fendi.

Американская актриса Деми Мур открыла показ дома моды Fendi и озадачила фанатов изменениями внешности. Видео с мероприятия, которое состоялось в среду, 27 января, в рамках недели моды в Париже, звезда опубликовала в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Мур дефилировала на эффектном стеклянном подиуме в роскошном атласном костюме черного цвета, который состоял из брюк прямого кроя и топа с широкими рукавами и глубоким декольте. Образ дополнила черная обувь с блестками, золотистый клатч и длинные серьги.

«Осуществила подростковую мечту. Спасибо, Ким Джонс, за то, что я открыла шоу Fendi SS21, и поздравляю с красивым и очаровательным дебютом», – написала Деми.

Однако внимание фанатов привлек не сам показ, а лицо звезды. Они предположили, что Деми сделала неудачную пластику и теперь совершенно не похожа на себя. «Неужели это Деми Мур… Ее не узнать», «К сожалению, но, похоже, она тоже перекроила свое лицо», «Что стало с лицом Деми?», «Для чего тебе такие огромные скулы», – так прокомментировали внешность актрисы пользователи Twitter.

 

Деми Мур озадачила изменениями во внешности из-за неудачной пластики

Деми Мур озадачила изменениями во внешности из-за неудачной пластики

Деми Мур озадачила изменениями во внешности из-за неудачной пластики

Деми Мур озадачила изменениями во внешности из-за неудачной пластики

Деми Мур озадачила изменениями во внешности из-за неудачной пластики

Источник: hronika.info/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: шоубизнес

Читайте ещё:

76-летний Майк Дуглас растрогал Сеть первой встречей с новорожденным внуком
22.01.2021 09:25    233
15-летний сын Бекхэмов продает на аукционе поношенное худи
20.01.2021 18:51    229
Виктория Бекхэм рассказала, как поняла, что пора покинуть Spice Girls
14.01.2021 09:22    181
Украинский певец подтвердил роман с солисткой ВИА Гры
06.01.2021 12:05    375
Верка Сердючка и Геля появились вместе и вызвали фурор, яркие кадры: "Я хотела сделать сюрприз..."
06.01.2021 11:05    594
NETFLIX запустил кулинарное шоу, где готовят их объедков
30.12.2020 11:26    191
Пресса меня хоронит: Маша Ефросинина опровергла фейк о тяжелом течении Covid-19
30.12.2020 11:22    215
Дженнифер Лопес нарядилась в экс-возлюбленную своего жениха
24.12.2020 09:44    258
Алла Пугачева попала в списки кандидатов в Госдуму
23.12.2020 11:52    295
«Когда «Текст» еще не был написан»: Асмус внезапно раскрыла причины развода с Харламовым
23.12.2020 10:52    411
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 